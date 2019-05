26M: Alcaldes invidentes, atletas, jóvenes de 19 años y nonagenarios

La triple cita electoral de este domingo ha estado salpicada de situaciones singulares como la elección de un alcalde de sólo 19 años, un regidor invidente, un veterano de 89 años que ha perdido la alcaldía tras 56 al frente del consistorio, pero que seguirá en el Ayuntamiento, esta vez como concejal.



Juan del Canto, 19 años, estudiante de bachillerato, es el nuevo alcalde del PP en Villalazán (Zamora), un pueblo de 278 habitantes que también cuenta en el equipo de Gobierno con dos concejales de 21 años, ambos del Partido Popular.



En el lado opuesto, está Ricardo Díez, que este 26 de mayo perdió por primera vez las elecciones municipales tras 56 años al frente del Ayuntamiento de Castillejo de Mesleón (Segovia) como regidor del PP.





No obstante y pese a sus 89 años, Díez será concejal y, de momento, piensa recoger el acta.La trayectoria política de Ricardo comenzó en 1963 cuando tenía 33 años y acumula en el cargo los últimos doce años del franquismo y diez legislaturas desde la llegada de la democracia.También singular es la situación del nuevo alcalde socialista de Santa Cruz de Cáñamos (Ciudad Real). Isidro Sánchez, 26 años, invidente y psicólogo en paro, ha obtenido el respaldo a su candidatura pese a su discapacidad y gobernará esta población de 582 habitantes los próximos cuatro años.Otro caso a destacar es el de Juan Ramón Amores, que desde hace 30 años consigue que la lista del PSOE sea la más votada en La Roda (Albacete), donde es alcalde aunque lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece, y que no le impide ocupar la Dirección General de Deportes del Gobierno regional.Y en el pequeño municipio de El Recuenco (Guadalajara) dejará de ser alcalde después de 47 años Paulino Collada, que ha sido regidor de forma ininterrumpida desde 1971, en representación de UCD, PSOE y PP.En Páramo de Boedo (Palencia) el alcalde, Aurel Truta, del PP, es el único regidor de España de origen rumano, que además ha revalidado la alcaldía con mayoría absoluta.Truta, que nunca pensó que sería alcalde y mucho menos de un pequeño pueblo situado a más de 3.000 kilómetros de la ciudad rumana en la que nació, decidió presentarse a la reelección para concluir los proyectos iniciados en su primer mandato.En Murcia, ha resultado elegida diputada por el PP en el Parlamento regional la capitana de la selección española de baloncesto en silla de ruedas, Sonia Ruiz, que ocupaba el tercer puesto en la candidatura de Fernando López Miras.Y en San Sebastián, la responsable del área LGTBI de Podemos, la guipuzcoana Aitzole Araneta, sexóloga y feminista, se ha convertido en la primera concejal transexual de la historia del Ayuntamiento donostiarra.Las urnas extremeñas han dado el acta de concejal al doble medallista olímpico de balonmano Juancho Pérez y a la base del Nissan Al-Qázeres de Baloncesto Carla Marisa Ramos do Nascimento, mientras que el plusmarquista nacional de martillo Javier Cienfuegos estará como diputado autonómico en la Asamblea regional. Todos ellos por el PP.Además de estas situaciones singulares, en el municipio de Argentona, en la comarca barcelonesa del Maresme, se enfrentaban los hermanos Calvo: Eudald, el alcalde de la CUP, competía con su hermano Bernat, que encabezaba la lista de JxCat.Este pulso entre hermanos independentistas se ha saldado con una victoria incontestable de Eudald, cuya lista ha doblado resultados -ha pasado de cuatro a ocho concejales- y se ha quedado a uno de la mayoría absoluta.Y no sólo hermanos, también hay casos de amigas y rivales en política. Gloria "Yoya" Blanco, número dos del PSOE en Pontevedra, y Pepa Pardo, el mismo puesto pero en el PP, comparten bufete de abogados desde 2014 en el centro de Pontevedra y ambas han obtenido escaño este 26M.También en Galicia, Andrés Díaz ha logrado la primera mayoría absoluta para el PSOE en el municipio de Ponte Caldelas, en la provincia de Pontevedra. Su pareja, Isabel Pregal, que quiso intentarlo por Ciudadanos en la vecina localidad de Fornelos de Montes, ha fracasado en la tentativa.Pese a ello, ambos continúan, como siempre, con sus muestras de cariño en redes sociales.Cañada Rosal, es el pueblo "alemán" de Sevilla que sólo vota al PSOE. Con una historia a sus espaldas de muchos años y un gran porcentaje de apellidos alemanes, ayer los vecinos llenaron las urnas casi al cien por cien con votos a la lista del PSOE.Y este municipio sevillano es uno de los pocos de España donde un solo partido político copa todas las concejalías.Su alcalde, Rodrigo Rodríguez Hans, cuyo segundo apellido atestigua la historia de la presencia alemana en los orígenes del pueblo, atribuye este éxito al buen trabajo realizado durante todos estos mandatos.