Málaga se suma a una "semana sin humos"

El Hospital Regional Universitario de Málaga celebra desde hoy y hasta el próximo viernes la semana Sin Humo coincidiendo con que el próximo 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. A consecuencia de esto, se celebrarán distintas acciones para invitar al abandono del hábito tabáquico y para instaurar hábitos de vida saludables que conlleven una mejora del estado de salud, tanto para pacientes y familiares como para los profesionales del centro.

Este año, la jornada de concienciación se centra en el tabaco y en la salud respiratoria. La campaña de 2019 pretende concienciar sobre las consecuencias negativas del tabaco para la salud pulmonar de quienes fuman, desde el cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas; y el papel fundamental que desempeña el aparato respiratorio para la salud y el bienestar de todas las personas. La campaña también sirve como un llamamiento a la acción, ya que en ella se aboga por políticas eficaces para reducir el consumo de tabaco y se implica a las partes interesadas de múltiples sectores en las actividades de control del tabaquismo.

En este sentido, y con motivo de la celebración de esta semana, la dirección Gerencia del Hospital Regional de Málaga ha reforzado la cartelería del centro, tanto desde el punto de vista preventivo como de la prohibición expresa de fumar en el centro, así como en las zonas exteriores que pertenecen al mismo. Como cada año, profesionales de la Unidad de Neumología acudirán al Materno Infantil para explicar a los niños ingresados y a sus padres la importancia de no fumar, y tendrá lugar el tradicional concurso de dibujos con el que invitar a deshabituarse de fumar.

Como colofón, el 31 de mayo los Hospitales General, Materno Infantil y Civil -centros dependientes del Hospital Regional de Málaga- instalarán unas mesas informativas en las que profesionales y voluntarios de Asamma y Avoi recordarán a pacientes, familiares y trabajadores de los centros la importancia de no fumar. De este modo, se entregarán tarrinas de fruta cortada a las personas que entreguen cigarros rotos y los echen en una urna. Asimismo, se regalarán chapas elaboradas con dibujos de los niños del Materno y se instalará un photocall para que la gente suba las fotos a las diferentes redes sociales.

El neumólogo y responsable de la Unidad de Tabaquismo del Hospital Regional de Málaga, Marcos García Rueda, recuerda que una gran parte de las enfermedades que se asocian al consumo del tabaco, y que son causantes de su mortalidad, están en relación con la Neumología. "La curación de muchas de ellas va ligada directamente al cese de consumo de tabaco y su prevención va asociada tanto a no iniciarse en el consumo del tabaco como a abandonarlo lo antes posible", agrega, al tiempo que recuerda que el tabaco es la causa más importante en la aparición de cáncer de pulmón, siendo considerada por la Organización Mundial de la Salud como la principal causa de muerte prevenible.

Para el experto, fumar es la causa principal evitable de muerte prematura. Así, alerta de que el tabaco daña casi cada órgano del cuerpo y sistema de órganos y disminuye la salud general de la persona. "Fumar causa cánceres de pulmón, de esófago, de laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, hígado, páncreas, estómago, cuello uterino, colon y recto, así como también leucemia mieloide aguda. Pero también causa enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, aneurisma de la aorta, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) diabetes, osteoporosis, artritis reumatoide, degeneración macular relacionada con la edad y catarata, y empeora los síntomas de asma en adultos. Quienes fuman presentan un riesgo mayor de padecer neumonía, tuberculosis y otras infecciones de las vías respiratorias. Además, fumar causa inflamación y debilita la función inmunitaria", añade.

A juicio de García Rueda, si una persona quiere abandonar el consumo de tabaco pero no puede hacerlo por sí misma, puede pedir ayudar en su centro de Atención Primaria. "Hay tratamientos que han demostrado gran eficacia según la evidencia científica disponible actualmente, el tratamiento de elección es el cognitivo- conductual asociado al farmacológico", apunta.

Según las distintas sociedades científicas, las personas que dejan de fumar, a cualquier edad, tienen menos riesgo de morir por enfermedades asociadas con el tabaco que los que continúan fumando. "Cuanto antes se deja de fumar, más beneficios se obtienen", explica el neumólogo, que recuerda que estos comienzan a sentirse enseguida y se multiplican de manera progresiva.

Así, el neumólogo recuerda que el consumo de tabaco no solo afecta la salud del fumador, sino también a la de quienes lo rodean. "La exposición al humo de tabaco ajeno, conocido como tabaquismo pasivo, causa un 30% de aumento en el riesgo de infarto y de cáncer de pulmón en los no fumadores. En los niños, la exposición es particularmente dañina provocando problemas respiratorios, infecciones de oído y el síndrome de muerte súbita del lactante. Las embarazadas expuestas también pueden sufrir complicaciones. Al dejar de fumar estos riesgos desaparecen", añade.

Respecto a la cantidad de tabaco que se fume, Marcos García Rueda es tajante: "no existe un grado de fumar que no cause daño. Fumar tan solo un cigarrillo diario toda la vida puede causar cánceres relacionados con fumar (pulmón, vejiga y páncreas) y muerte prematura. Incluso quienes fuman menos de menos de 4 cigarrillos al día tienen un riesgo 5 veces mayor de desarrollar cáncer de pulmón. No existe un nivel seguro de consumo de tabaco".

La consulta de Tabaquismo de la de la unidad asistencial Médico-quirúrgica de Enfermedades Respiratorias del Hospital Regional de Málaga lleva 18 años atendiendo a pacientes fumadores, muchos con enfermedad respiratoria. De hecho, actualmente está trabajando en dos proyectos multicéntricos nacionales encaminados a demostrar la importancia del diagnóstico precoz de la EPOC en fumadores.