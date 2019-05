Trump confía en alcanzar un acuerdo con Irán sobre políticas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró hoy convencido de que su país puede llegar a un acuerdo con Irán que garantice que esa nación islámica no desarrolle armas nucleares.



"Tenemos demasiados problemas en este mundo con armas nucleares", afirmó Trump en una rueda de prensa en Tokio durante su visita oficial a este país, que comenzó el sábado y cerrará este martes.



"Creo que a Irán le gustaría un acuerdo", agregó el gobernante estadounidense, que aprovechó para criticar el pacto nuclear alcanzado por Irán en 2015 con cinco potencias nucleares y Alemania, y que rompió unilateralmente EE.UU. después de que Trump llegara a la Casa Blanca.





Las tensiones entre Washington y Teherán han crecido en las últimas semanas, después de que este último anunciara que no cumpliría con algunos de los compromisos de ese acuerdo nuclear, entre otras razones.Trump aprovechó la rueda de prensa de este lunes, que compartió con el primer ministro nipón, Shinzo Abe, para acusar a Irán de apoyar a movimientos armados en países como Siria o Yemen."Ahora están retrocediendo, porque tienen graves problemas económicos", agregó el gobernante estadounidense refiriéndose a las "masivas sanciones y otras cosas" que ha impuesto Estados Unidos a Irán por el desarrollo de su programa nuclear.Teherán siempre ha expresado que su programa nuclear tiene objetivos pacíficos con el fin de generar energía, pero ese compromiso ha sido recibido con recelos por muchos países, como Estados Unidos, lo que llevó a cerrar el acuerdo de 2015."Sólo estoy esperando que Irán diga: 'Nada de armas nucleares", expresó Trump, quien insistió: "Creo que llegaremos a un acuerdo".Trump recalcó que ese acuerdo se puede alcanzar con "los mismos líderes" de Irán. "No estamos buscando un cambio del régimen (...), quiero ser claro", insistió.Medios nipones han anticipado la posibilidad de que Abe pueda mediar entre Irán y Estados Unidos para reducir las tensiones, y han señalado que el primer ministro japonés podría viajar el mes que viene a Teherán con ese propósito.En la rueda de prensa que compartió con Trump, Abe evitó precisar algún dato sobre ese posible viaje, pero destacó que la paz y la estabilidad en Oriente Medio beneficiarán no sólo a Japón y a Estados Unidos, sino a la comunidad internacional."Japón está listo para cumplir con sus obligaciones. A Japón le gustaría hacer lo que se pueda hacer" en ese sentido, agregó el primer ministro nipón.