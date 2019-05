Carmena se irá cuando haya nuevo alcalde y no culpa "a nadie"

La actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que pese a ganar las elecciones no podrá seguir al frente del Gobierno local, ha asegurado que éste no era el resultado que querían aunque no culpa "a nadie". Además, ha confirmado que dejará la política cuando se constituya la nueva corporación.



Carmena ha reconocido que los votos a Madrid en Pie, más de 40.000 que sin embargo no han logrado representación al quedar por debajo del 5 %, han podido tener "incidencia" y, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que no se plantea buscar un pacto con Ciudadanos.



La candidata de Más Madrid ha comparecido ante los periodistas, entre aplausos de los suyos, que, incluido su compañero de ticket electoral, Íñigo Errejón, le han arropado en el escenario situado en un local alquilado por Más Madrid en el madrileño barrio de Ventas.