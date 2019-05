Hallan muerto a un apoderado de Vox tras no acudir a un colegio

Un apoderado de Vox de 78 años José Luis Sánchez ha sido hallado muerto en su domicilio esta mañana cuando sus compañeros de partido han avisado a los bomberos al no responder éste a sus llamadas para interesarse por su estado tras constatar que no había acudido al colegio electoral de Lavapiés en el que estaba destinado.

Así lo ha indicado este domingo el candidato al Ayuntamiento de Madrid y 'número dos' de Vox, Javier Ortega Smith, al desplazarse al colegio Nuestra Señora de Loreto, en el distrito de Salamanca, para mostrar su apoyo a los apoderados del partido y rendir homenaje a este afiliado del partido ante esta "triste noticia".

Ortega Smith ha explicado que este apoderado, llamado José Luis, ha fallecido esta noche tras dedicar "su tiempo y su esfuerzo" al partido al estar en mesas informativas durante toda la campaña electoral. De hecho, ha relatado que el viernes coincidió con él en una de esas mesas.

En este sentido, ha señalado que el miércoles le dijo que tenía que ingresar en el hospital para que le hicieran unas pruebas porque veían "algo preocupante" pero él le comentó que "mejor" fuera el lunes porque así podía estar como apoderado de Vox en el barrio madrileño de Lavapiés.

No obstante, esta noche ha sido hallado muerto en su domicilio, en el que vivía solo, por compañeros de partido y los bomberos, que han tenido que tirar abajo la puerta, al constatarse que no ha acudido al colegio electoral y no ha respondido a las llamadas de sus allegados.

"Vivía solo como tantas personas en Madrid", ha indicado el candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid para rendir homenaje tanto a él como al resto de las personas mayores que viven solas en la capital y que "a veces" no cuentan con el apoyo y el cariño que merecen. "En el Ayuntamiento de Madrid a partir de mañana todas las personas mayores lo tendrán de su lado con su apoyo y agradecimiento", ha subrayado.

Finalmente, ha querido ensalzar la labor de los apoderados, más en un partido como Vox que solo cuenta con recursos propios y se basa "en el esfuerzo y el sacrificio" de los que creen en las ideas que defiende el partido.