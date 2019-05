Ucrania espera que Rusia acate fallo y libere a los 24 marineros

Ucrania espera que Rusia acate sin dilación el fallo el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) que ordena la devolución de los tres barcos ucranianos y la liberación de sus 24 tripulantes, apresados por guardacostas rusos junto al estrecho de Kerch en noviembre del año pasado.



"Esperamos que Rusia cumpla rápida y plenamente la orden del Tribunal", escribió en Facebook la viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, Elena Zerkal, tras conocer el dictamen emitido este sábado.



El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, indicó que el cumplimiento de la disposición del ITLOS podría ser "la primera muestra del Gobierno ruso de su disposición real a poner fin al conflicto con Ucrania"."Veremos que vía elige el Kremlin. Pero nosotros esperamos impacientes a nuestros chicos en casa", escribió en Facebook Zelenski, quien tomó posesión como jefe de Estado el pasado lunes.Por su parte, el expresidente ucraniano Petró Pororshenko, que llevó el caso del incidente del estrecho de Kerch al ITLOS agradeció al equipo de diplomáticos y juristas por su labor en la defensa de los intereses de Ucrania."Este fallo es una nueva línea roja para el Kremlin y una confirmación más de que elegimos la estrategia correcta", subrayó el exmandatario en una entrada en Facebook.La decisión del ITLOS, con sede en Hamburgo (Alemania), fue adoptada tras estudiar una demanda de Ucrania para la adopción de "medidas provisionales" en relación con el incidente junto al estrecho de Kerch.Ucrania pidió no solo la devolución de sus tres barcos y la liberación de sus 24 tripulantes, sino también el sobreseimiento de los marineros ucranianos, procesados penalmente en Rusia por violación de fronteras.Rusia, que no participó en la vista del caso, reiteró hoy que el ITLOS no tiene jurisdicción sobre casos como el del incidente junto al estrecho de Kerch, que une el mar Negro con el Azov, compartido por rusos y ucranianos.Según el ministerio de Exteriores ruso, las declaraciones de Rusia y Ucrania al ratificar la Convención de la ONU sobre el Derechos del Mar "excluyen el empleo de los mecanismos de solución de litigios contemplados por la Convención en el caso del incidente del 25 de noviembre de 2018 en la zona del estrecho de Kerch".Los marineros ucranianos, en prisión preventiva desde su captura, se encuentran recluidos en un penal moscovita de alta seguridad.Aunque en medios políticos rusos se ha sugerido la posibilidad de canjear a los marineros ucranianos por rusos detenidos en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha indicado que un eventual canje podría ser abordado solo una vez que concluya el proceso penal contra los tripulantes de los barcos apresados.