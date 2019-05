The New York Times acusa a Colombia de no cumplir el acuerdo de paz

El diario estadounidense The New York Times denunció en un editorial que el gobierno de Colombia no está cumpliendo con algunos de los puntos del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), lo que está poniendo en peligro el proceso.



"Los integrantes de las Farc dejaron las armas y muchos han vuelto a la vida civil, pero el gobierno ha ignorado en gran medida las promesas de ayuda y desarrollo rural que eran cruciales para el acuerdo", apunta el artículo publicado este viernes.



Entre estos compromisos incumplidos por Colombia, destaca la educación universal desde preescolar hasta la secundaria, el acceso a agua potable y el desarrollo de electricidad, vías de comunicación, puentes y empleos.



El Times señala asimismo que, tres años después de un pacto negociado por el expresidente Juan Manuel Santos, que le llevó a recibir el Premio Nobel de la Paz, el país está liderado por políticos que se opusieron al acuerdo.



"La paz pareciera estar en crisis, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia", señala el texto, que recuerda que más de 3.000 exguerrilleros se han rearmado, a la vez que grupos paramilitares han matado a al menos 500 activistas y líderes de la sociedad civil desde la firma del pacto.



En concreto, The New York Times dice que el actual presidente de Colombia, Ivan Duque, ha "saboteado" parte del proceso de paz recortando fondos destinados a promover la sustitución de los cultivos de coca, lo que llevó a que la extensión de terreno usado para esta cosecha se encuentre en una cifra récord.



Habla además de los esfuerzos de Duque por cambiar un sistema de transición pactado entre el gobierno y las Farc por el cual los rebeldes y soldados testificarían sobre los horrores del conflicto colombiano en tribunales especiales, sin penas de prisión consecuentes, excepto para ciertos delitos.



El presidente está presionando ahora para que los antiguos rebeldes se puedan enfrentar a castigos más duros: "Sólo eso podría poner fin al acuerdo", opina el diario neoyorquino, que expone como ejemplo de las tensiones resultantes que uno de los exlideres de las Farc, Ivan Márquez, haya dicho en las redes sociales que fue un gran error entregar las armas.



Por otra parte, el artículo de opinión llama a EE.UU. a ayudar en la consolidación del acuerdo de paz de Colombia, aunque ven "poco interés" en ello por parte del gobierno que lidera Donald Trump, que ha propuesto dos años seguidos reducciones en asistencia económica a Colombia, rechazadas por el Congreso del país.



Un proceso de pacificación estable en Colombia, señala, podría incentivar las inversiones internacionales en las áreas rurales de Colombia, algo que el medio considera un "desarrollo vital para que pueda pensarse en una paz duradera".