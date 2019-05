Un total de 81 alcaldes andaluces no optarán a la reelección

Un total de 81 alcaldes de los 778 municipios existentes en Andalucía cuando se celebraron las últimas elecciones municipales en 2015 --ahora son 786-- no optarán a la reelección este domingo 26 de mayo, de los cuales 56 son del PSOE, once de IU, diez del PP, dos del extinto Partido Andalucista (PA) y otros dos con condición de no adscritos.

De acuerdo con los datos recabados por Europa Press, la provincia que cuenta con el mayor número de estos regidores es Granada, con 20 (17 del PSOE y dos del PP), seguida por Jaén, con 15 (ocho del PSOE, cuatro del PP, dos de IU y uno con condición de no adscrito); Huelva, con 13 (diez del PSOE, dos de IU y una del PP); Málaga, con diez (siete del PSOE y tres de IU); Córdoba, con ocho (cinco del PSOE y tres de IU); Sevilla, con siete (cinco del PSOE, uno de IU y otra no adscrita); Almería, con seis (cuatro del PSOE, dos del PP y otro del PA), y Cádiz, con dos (uno del PA y uno del PP).

Entre ellos hay nombres que han sido noticia durante el presente mandato (2015-2019), como la actual regidora de Espartinas (Sevilla), Olga Hervás (no adscrita), expulsada de Ciudadanos en junio de 2018 por presuntos incumplimientos de la normativa disciplinaria y que había llegado a la Alcaldía tras la dimisión en diciembre de 2015 del hasta entonces primer edil por esta formación, José María Fernández (no adscrito).

Es de resaltar que cuando se compuso la corporación municipal de Espartinas, Cs tenía el Gobierno y seis ediles, el PP cinco, PSOE cuatro, VecinosxEspartinas (VxE) uno e IU otro. Ahora, los tres primeros partidos mencionados acaban con cuatro, dos y dos ediles menos, respectivamente, que son no adscritos.

También destaca el regidor del pueblo de Cumbres de Enmedio (Huelva), Eulogio Páez (PSOE), quien no concurre a las elecciones después de 40 años en el cargo. En 1979 se presentó con la antigua Unión de Centro Democrático (UCD) y a las siguientes municipales se presentó con el PSOE, al que ha estado vinculado hasta ahora.

Con su marcha de la política, el alcalde que más tiempo lleva en el poder es el de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), que también ha gobernado desde 1979. Le sigue el de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano (PSOE), regidor desde 1983.

Otro caso relevante es el del alcalde de Los Barrios (Cádiz), Jorge Romero, quien no se presentar por su compromiso a no gobernar más de dos mandatos. Así pues, irá como número dos de Los Barrios 100x100, partido nuevo surgido tras la desaparición del PA, al cual pertenecía. El otro alcalde en Cádiz que no concurre a la reelección es el de Prado del Rey, José Ramón Becerra (PP).

Después de estas elecciones, Andalucía tendrá 786 municipios, a raíz de la creación en octubre de 2018 de las localidades de San Martín del Tesorillo, en la provincia de Cádiz; Fuente Carreteros y La Guijarrosa, en Córdoba; Fornes y Torrenueva Costa, en Granada; Tharsis y La Zarza-Perrunal, en Huelva, y El Palmar de Troya, en Sevilla.

HUELVA Y SEVILLA

Por provincias, en Huelva, la alcaldesa del PP de Riotinto, Rosa Caballero, no se presenta por temas de salud, mientras que los dos de IU que no concurren como cabeza de lista son los de Zalamea La Real, Marcos García, y Cala, Fidel Casilla.

Los diez regidores socialistas que tampoco repiten son los de El Granado (Laura Martín), San Silvestre (Pepi Magro), Santa Bárbara (Gonzala Gómez), Villarrasa (Ildefonso Martín), Arroyomolinos de León (Jara Hernández), Corteconcepción (Candido Hacha), Cumbres Mayores (Ramón Castaño), El Campillo (Susana Rivas), San Bartolomé de la Torre (Manuel Domínguez) y el ya citado de Cumbres de Enmedio.

En Sevilla, además de la de Espartinas, no se presentan los alcaldes socialistas de Villamanrique de la Condesa (José de la Rosa), El Ronquillo (Álvaro Lara), Coripe (Antonio Pérez), Huévar del Aljarafe (Áurea María Borrego) y la de Almadén de la Plata (Felicidad Fernández).

Esta última no concurrirá después de que haya sido llevada en abril de este año a la Audiencia Provincial acusada de un delito de prevaricación derivada de la contratación en junio de 2015, menos de un mes después de ganar las elecciones, de un familiar suyo y otra persona, supuestamente, de manera unilateral y sin procedimiento alguno.

Tampoco se presenta a las elecciones el alcalde de Carrión de los Céspedes, Ignacio Escañuela (IU), tras haber estado ocho años al frente de este Ayuntamiento y comunicar su baja como militante por la falta en el partido de un "proyecto político claro".

CÓRDOBA Y ALMERÍA

En Córdoba, los regidores socialistas que no se presentarán a la reelección son los de Palma del Río (José Antonio Ruiz), Aguilar de la Frontera (María José Ayuso), Alcaracejos (Luciano Cabrera), Santa Eufemia (Elías Romero) y Villaviciosa (Rafael Rivas), mientras que por parte de IU no repiten los de Fernán Núñez (Elena Ruiz), La Rambla (Alfonso Osuna) y Villaralto (Ángel Gómez).

En Almería, los socialistas que a día de hoy son alcaldes y no se van a volver a presentar son los de Vélez Blanco (Antonio Cabrera), Chirivel (Emma Sola), Bayarque (Ángeles Mirallas) y Bentarique (Dolores Castro), mientras que por parte del PP no repiten el de Berja (Antonio Torres) y el de Canjáyar (Francisco Alonso).

El sexto regidor de esta provincia que no concurre a las municipales es el de Vera, Félix López, quien se retira de la política, tras 12 años como concejal y otros 20 como alcalde representando al PA, para ahora dedicarse a su "gran proyecto" en la vida, "la familia y los amigos".

JAÉN

En Jaén, el PSOE, que lidera el número de alcaldías con 59, tiene ocho regidores que no volverán a presentarse. Se tratan de los de Arroyo del Ojanco (Marisa Gómez), Beas de Segura (Sebastián Molina), Cabra del Santo Cristo (José Rubio), Jimena (Esther Ulloa), La Iruela (José Antonio Olivares), Peal de Becerro (Ana Dolores Rubia), Rus (Águeda Sánchez) y Villarrodrigo (José Ángel Olivas).

Destaca el caso del actual candidato a alcalde en Rus, David Hueso, quien ya fue regidor tras las elecciones de 2015, cargo que dejó para irse a la Diputación de Jaén. Le sucedió José Manuel Campos, pero tras su repentina muerte con 32 años y apenas cuatro meses después, Águeda Sánchez ha ocupado la Alcaldía hasta ahora.

Con respecto al PP, cuatro de sus 23 alcaldes no volverán a presentarse, que son los de Frailes (José Manuel Garrido), Pegalajar (Juan Merino), Sorihuela de Guadalimar (José Manuel Leal) y Torres (Diego Montesinos).

Por su parte, dos de los seis regidores de IU no aspirarán a la reelección, Miguel Ángel García, en Cambil, y Sebastián López, en Villatorres. El último alcalde que no concurre es el de Castellar, Gabriel González, quien tiene condición de no adscrito, tras abandonar el PP en 2017 y anunciar su integración en Cs, aunque la cabeza de lista será Consolación Valiente.

GRANADA Y MÁLAGA

En Granada, los 17 alcaldes socialistas que no repitan son los de Las Gabias (Vanessa Polo), Albolote (Concepción Ramírez), Albuñán (Antonio Hidalgo), Arenas del Rey (Francisca Josefa García), Cájar (Ana García), Caniles (Isabel Mesas), Chauchina (Encarna García), Dúrcal (Antonia Fernández), Freila (Abelardo Vico), Lanteira (Jesús Villalba), Lecrín (Salvador Ramírez), Moclín (Fina Caba), Padul (Manuel Alarcón),

Purullena (Jorge García), Valderrubio (Francisca Blanco), Valle del Zabalí (Manuel Aranda) y Villamena (Francisco García). En el caso del PP, no repiten los de Montillana (Juan Rodela) y Molvízar (Fermín García).

Por último, en Málaga, los que no repiten son tres de IU en Cuevas de San Marcos (Lourdes Gutiérrez), Alameda (Juan Pineda) y Monda (Francisco Sánchez) y siete del PSOE en Parauta (María del Carmen Gutiérrez), Alfarnate (Salvador Uriales), Alfarnatejo (Antonio Benítez), Álora (José Sánchez), Cuevas del Becerro (Joaquín Esquina), Benadalid (Leonor Andrade) y Fuente de Piedra (Francisco Hidalgo).

