Trump anuncia el envío de 1.500 militares a Oriente Medio por Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció hoy que ha decidido enviar 1.500 militares a Oriente Medio, como medida "de protección" para las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región, debido a la creciente tensión con Irán.



"Vamos a enviar a un número de tropas relativamente pequeño" de "gente con mucho talento a Oriente Medio", dijo Trump a los periodistas antes de despegar rumbo a Japón.



El mandatario añadió que el despliegue será "sobre todo con fines de protección", y concretó que serán "alrededor de 1.500 personas".



"Las cosas van a ir muy bien en Oriente Medio (...). No creo que Irán quiera luchar, y no creo que quieran luchar con nosotros, pero no pueden tener armas nucleares", añadió.



Trump aprobó el envío de nuevas tropas después de reunirse este jueves en la Casa Blanca con su equipo de seguridad nacional, incluido el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, quien reconoció públicamente antes del encuentro que el Pentágono se planteaba desplegar más soldados en la región.



Algunos medios locales aseguraron que las cifras que manejaba el Departamento de Defensa oscilarían entre los 5.000 y 10.000 soldados, pero Shanahan negó categóricamente esos números.



Estados Unidos ya tiene desplegados miles de soldados del Mando Central de las Fuerzas Armadas (CentCom) en Siria, Irak y Afganistán, y Trump no precisó qué países acogerán las nuevas tropas.



La tensión ha aumentado este mes entre Irán y EE.UU. en el golfo Pérsico, donde Washington ya ha desplegado el buque de asalto anfibio USS Arlington, misiles Patriot, el portaaviones USS Abraham Lincoln y bombarderos, tras denunciar que había detectado "indicios" de planes ofensivos iraníes contra sus fuerzas en Oriente Medio.



Algunos legisladores estadounidenses han alertado de que el aumento de la presencia militar en las proximidades de Irán podría acabar produciendo una escalada sin control que podría desembocar en un nuevo conflicto armado, una posibilidad que el Pentágono rechaza.



"Nuestro trabajo es la disuasión, esto no se trata de guerras. Tenemos una misión en Oriente Medio: la libertad de navegación, la lucha antiterrorista en Siria e Irak, la derrota de Al Qaeda en el Yemen; y la seguridad de Israel y Jordania", indicó Shanahan este jueves.