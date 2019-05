Taiwán celebra los primeros matrimonios homosexuales de toda Asia

Una veintena de parejas homosexuales acudieron hoy a los juzgados taiwaneses para registrar oficialmente su matrimonio, una semana después de que el país isleño se convirtiera en el primero de toda Asia en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo.



Según la agencia taiwanesa de noticias CNA, una veintena de parejas acudieron este viernes por la mañana a las oficinas de registro de Taipei, la capital de la isla, para oficializar su casamiento, justo el día en que entraba en vigor la citada legislación.



Una pareja de dos hombres que llevaban doce años de noviazgo fue una de las primeras en casarse durante la jornada.



"Ser gay en Taiwán no ha sido fácil. Me siento afortunado de tener el apoyo de mis amigos, de mi familia y de mi otra mitad", afirmó ante los periodistas uno de los cónyuges, Hsiao Hsuan, que todavía recuerda la primera ocasión en que enarboló la bandera del orgullo gay en la isla.



"Ondeé la bandera arcoiris con mucho entusiasmo durante el desfile, pero tenía mucho miedo de llevarla de camino a casa", recordó el joven, añadiendo que se sentía "orgulloso" de la nueva normativa.



Para Liping Xie alcanzar su sueño ha supuesto una larga espera. "Realmente, ha sido un tiempo muy largo, realmente todos lo entienden, todos lo aceptan", apuntaba hoy esta mujer de 56 años que lleva 36 junto con su pareja.



"Iría hasta el infierno con ella", exclamaba, tras formalizar su unión en el registro civil de Banqiao.



Otra pareja de lesbianas, Yu Ya-ting y Huang Mei-yu, también se mostraron muy satisfechas de completar lo que definieron como un "proceso legal atrasado", siete años después de que celebraran su primer matrimonio bajo la tradición budista.



"Nuestra primera boda tuvo lugar en 2012 y la de hoy es la segunda. Ahora tenemos no sólo la bendición de los dioses, sino también de nuestros padres y de la sociedad", destacó Huang después de registrarse.



Taiwán hizo historia el pasado viernes después de que el Parlamento aprobase por amplia mayoría -66 votos a favor y 27 en contra- el matrimonio entre personas del mismo sexo.



El legislativo tenía de plazo hasta el 24 de mayo para regularizar la situación de las parejas del mismo sexo, después de que en una histórica sentencia el Tribunal Constitucional de la isla considerase en 2017 que la prohibición del matrimonio homosexual era anticonstitucional.