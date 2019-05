La primera ministra británica puede anunciar la fecha de su dimisión

La primera ministra británica, Theresa May, puede anunciar este viernes su intención de dimitir después de casi tres años al frente del Gobierno, y el 10 de junio sería la fecha para iniciar el proceso de su sucesión, informa la BBC.



La jefa del Gobierno conservador se reúne esta mañana en su residencia oficial del 10 de Downing Street con el presidente de su grupo parlamentario, Graham Brady, para determinar el proceso de su partida, después de las fuertes presiones internas de su partido por el fracaso de su gestión en el proceso del "brexit".



Los medios mencionan el 10 de junio como la fecha en que empezaría la sucesión de May al frente del liderazgo conservador y del Gobierno del Reino Unido, que puede quedar completada a finales de julio, antes del receso parlamentario del verano.



La "premier" estará, no obstante, al frente del Ejecutivo durante este proceso de elección interna, que empezará, según los medios, tras la visita de Estado que hará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre el 3 y el 5 de junio.



La reunión de hoy entre May y Brady, quien es presidente del llamado Comité 1922, tendrá lugar un día después de que los británicos votasen en las elecciones europeas, en las que el Partido del Brexit de Nigel Farage parte como favorito, aunque los resultados se conocerán el domingo por la noche una vez que se haya votado en el resto de los países de la Unión Europea (UE).



En los últimos días, May, que hasta ahora ha conseguido aferrarse al liderazgo a pesar de las fuertes presiones internas para que dimitiera, sufrió un duro golpe cuando diputados y algunos ministros manifestaron su oposición a su último intento por conseguir la aprobación de su acuerdo del "brexit", a pesar de que éste ya fue rechazado por el Parlamento en tres ocasiones.



El miércoles, la líder del grupo conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, a cargo de la agenda parlamentaria del Gobierno, presentó su renuncia en descontento con la forma en que la primera ministra ha gestionado el "brexit", pero más concretamente por su intención de presentar el proyecto de ley sobre el acuerdo de retirada de la UE negociado con Bruselas.



Ese proyecto incluye nuevas medidas, entre ellas la posibilidad de que los diputados puedan votar sobre la celebración de un segundo referéndum para confirmar o rechazar el acuerdo del "brexit".



Theresa May tenía intención de presentar hoy ese proyecto de ley del "brexit", que traslada al derecho británico el contenido del pacto de salida de la UE sellado en 2018 con Bruselas, como alternativa para ratificar el tratado.



Sin embargo, el Gobierno comunicó ayer que no divulgaría hoy ese proyecto y que, en cambio, informará sobre la tramitación de esa legislación en la semana que empieza el 3 de junio.



El Reino Unido tiene fijada la retirada de la UE para el próximo 31 de octubre tras solicitar un retraso del día inicialmente establecido del 29 de marzo de 2019.