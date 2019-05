La Junta no renovará a empleados de violencia de género no colegiados

La Junta de Andalucía ha dado la orden de no renovar los contratos de los trabajadores no colegiados de las Unidades de Valoración de Violencia de Género, una medida que se enmarcará en una próxima convocatoria de licitación pública, pero que el PSOE achaca a una cesión a la extrema derecha.



El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha anunciado este jueves en su comparecencia en comisión parlamentaria que ha dado orden de no renovar los contratos o de prorrogar los que únicamente sean necesarios por el tiempo de convocatoria de una nueva licitación pública con equipos psicosociales.



Las nuevas contrataciones incluirán precios homogeneizados en todas las provincias, exigirán la colegiación de profesionales cuando lo recoja la normativa, una formación específica y que los trabajadores estén vinculados a las empresas por una relación laboral.



El vicepresidente del Gobierno andaluz ha avanzado que se ha elaborado un borrador de protocolo para "estandarizar" los informes de estos equipos externos.



Esta medida se produce meses después de que Vox, partido que apoyó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, demandara información sobre estas unidades ante sus denuncias de que desde ellas se "ideologizaba".



El Gobierno andaluz -PP y Cs-, que siempre ha negado que se haya puesto en cuestión a esos trabajadores, ha apostado por "dotarles de más medios", y entre ellos ha apostado por la colegiación y para ello ordenó la colegiación obligatoria de este colectivo.



Precisamente, el Ejecutivo autonómico contestó hace casi un mes a una pregunta escrita del grupo parlamentario Vox en la que se le ofrecía los datos de colegiación de los profesionales de estas unidades de valoración y equipos psicosociales.



En aquel momento, los datos ofrecidos por el Gobierno andaluz era que el 60 por ciento de los empleados ya estaban colegiados, pero hoy en la comparecencia parlamentaria Marín ha ido más lejos y ha anunciado que "en equipos psicosociales solo el 12 % no están colegiados, mientras en el caso de los médicos forenses el porcentaje alcanza únicamente al 11 %".



Tras la comparecencia de Marín en el Parlamento, la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha criticado la decisión de no renovar los contratos de los trabajadores no colegiados y ha acusado a PP y a Ciudadanos de someterse al "chantaje de la extrema derecha".



"Cuando un gobierno está dispuesto a pasar por el aro de la extrema derecha, a entregar algo tan sensible como es la protección de las víctimas, es evidente que estamos en el camino que no merecen los andaluces", ha dicho Díaz en un audio remitido a la prensa.