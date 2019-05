Navegar con tu smartphone sin límites a máxima velocidad

El servicio de internet móvil ilimitado permite a sus usuarios navegar sin límites desde cualquier zona del país. Además, navegarás a la máxima velocidad ya que cuenta con una cobertura compatible con 4G.

Esta tarifa no tiene permanencia de contrato y beneficia a todos sus clientes del servicio de roaming gratuito en la Unión Europea, por lo que ya no hay que preocuparse de llevarnos algún susto en nuestra factura telefónica mensual cuando nos encontremos de viaje y necesitemos hacer uso de internet. ¡Ya no existen los límites!

¿Qué es 4G y cómo te beneficia?

4G es el término utilizado que hace referencia a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil que estamos viviendo.

Si ya el concepto 3G nos sorprendía hace unos años por su innovación y mejoras en cuanto a servicios de navegación, la conexión a internet 4G se caracteriza por brindar una velocidad de navegación, como mínimo, 10 veces más rápida que el 3G.

Gracias a esta velocidad, el acceso web a internet será de forma instantánea, podrás subir archivos a la red cómodamente, así como intercambiar grandes volúmenes de datos con otros usuarios de la red, entre otras ventajas.

Si todavía no tienes muy claro cómo puedes beneficiarte de este servicio, te explicamos a continuación las ventajas del plan de internet móvil ilimitado.

¿Qué ventajas reales ofrece la tarifa de internet móvil ilimitado?

1. Cuota de línea ya incluida

Esta innovación para conectarse a internet cuenta con una cuota de línea ya incluida ya que no requiere de una línea fija para su puesta en marcha, a diferencia de la fibra óptica o el ADSL.

2. Datos ilimitados de navegación

Para ver vídeos de alta calidad en YouTube, películas en streaming, descargar archivos multimedia de gran peso, ver la televisión en directo o para usar aplicaciones móviles de videoconferencias.

Estas funciones forman parte del día a día de los internautas, quienes buscan estar conectados las 24 horas y no desean tener que preocuparse porque su conexión de red no les permite acceder sin problema a cualquiera de ellas.

3. Sin permanencia

Las ataduras nunca fueron buenas y el cliente debe disfrutar de la libertad para decidir si en un momento dado quiere prescindir de este servicio. Por eso, esta tarifa carece de permanencia salvo que el cliente financie su móvil durante 24 meses.

4. Llamadas ilimitadas a móviles y fijos nacionales

Si el servicio a internet móvil es ilimitado, las llamadas no iban a ser menos. Hablar y hablar y no tener la necesidad de parar, ¿por qué no dejamos que fluya la comunicación?

Y es que si algo caracteriza a los nuevos usuarios de internet es el poder de decisión, tener acceso a nueva información cuando y donde lo deseen, y ahora es posible gracias al servicio de internet móvil limitado. Si estás dispuesto a vivir nuevas experiencias… ¡esta es tu oportunidad!