El pueblo de Ternera recibe a Rivera con lazos amarillos y pancartas

Lazos amarillos y pancartas contra la presencia de Albert Rivera reciben al líder de Ciudadanos en Ugao-Miraballes, pueblo natal del etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, detenido la semana pasada, donde el partido naranja realizará un homenaje a las víctimas de ETA.



En la calle principal de la localidad vizcaína, muy cerca de Bilbao, cuelgan lazos amarillos, algunos de gran tamaño y pancartas donde se puede leer, entre otros mensajes, "Cs kanpora (fuera) Ugao antifascista" o "Rivera no eres bienvenido".



También hay carteles con la imagen del presidente de Cs boca abajo donde se lee, en euskera y en castellano, "Rivera no te pases de la raya".



La visita de Rivera, prevista a las doce del mediodía, arrancará en la ermita de la localidad donde ahora están esperando periodistas y algunos dirigentes locales de Ciudadanos en un ambiente de tranquilidad, aunque hay varios furgones de la Erzaintza que vigilan la zona.



Rivera acudirá acompañado del secretario general de la formación, José Manuel Villegas, la candidata a la lista europea, Maite Pagazaurtundua, y los diputados Edmundo Bal y Joan Mesquida.



Una visita precedida del aviso del ayuntamiento vizcaíno, gobernado por el PNV, que ha pedido a sus vecinos que mantengan "la calma" y no caigan mañana en "las provocaciones, aludiendo a Ciudadanos.



Sin embargo, según esta formación, la izquierda abertzale ha difundido un comunicado convocando a los habitantes a que participen en un "escrache" en la plaza del Ayuntamiento.