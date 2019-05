Piden a Corbyn que ceda y apoye el acuerdo del "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, pidió este miércoles al líder laborista, Jeremy Corbyn, que haga un gesto de compromiso al apoyar el acuerdo del "brexit" con las nuevas propuestas, entre ellas un posible segundo referéndum.



La jefa del Gobierno explicará hoy a los diputados en la Cámara de los Comunes las nuevas medidas destinadas a conseguir los apoyos suficientes para que el pacto de la retirada británica de la Unión Europea (UE) pueda superar el trámite parlamentario, después de que el texto fuera ya rechazado tres veces por la cámara baja.



May escribió hoy al líder del principal partido de la oposición británica para decirle que ella ya se ha comprometido al proponer someter a votación la posibilidad de celebrar otro plebiscito, con el que los ciudadanos del Reino Unido confirmarían o rechazarían los términos finales de la desconexión de Bruselas.



Además de esa consulta, May promete legislar para asegurar la protección de los derechos de los trabajadores, en línea con la legislación comunitaria, así como votar sobre opciones en materia aduanera, entre ellas una unión aduanera temporal para mercancías.



"Yo he demostrado que estoy dispuesta a un compromiso para concretar el 'brexit' para el pueblo británico", escribió May a Corbyn, y resaltó que el acuerdo es "la última oportunidad".



"Yo le pido que también se comprometa para que podamos cumplir con lo que nuestros dos partidos prometieron en los programas electorales y restablecer la fe en la política", añadió.



A pesar de las nuevas propuestas, el ala euroescéptica más dura de los conservadores mostró ayer su oposición al acuerdo, que será debatido y votado en la primera semana del próximo junio a fin de trasladarlo a la legislación británica.



Corbyn, por su parte, dijo ayer que no apoyará "una versión reempaquetada del mismo antiguo acuerdo".



La primera ministra se ha comprometido con su formación a fijar un calendario para su dimisión una vez que los diputados voten en junio el acuerdo del "brexit".



En las últimas semanas, May y Corbyn mantuvieron negociaciones para intentar buscar opciones a fin de superar el actual punto muerto del proceso del "brexit", pero esos contactos terminaron la semana pasada sin un acuerdo.



El Reino Unido tenía previsto haber salido de la UE el pasado 29 de marzo, pero se vio obligado a retrasar la retirada hasta el próximo 31 de octubre ante la falta de acuerdo.



Esto ha obligado al país a participar en las elecciones al Parlamento Europeo, que en el caso del Reino Unido se celebrarán mañana, si bien los resultados se conocerán el domingo por la noche.