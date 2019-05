Pipper, el perro turista, graba un corto en su visita a Málaga

Pipper, el perro "influencer" que viaja por toda España junto a su dueño, ha visitado este martes Málaga, donde ha grabado un corto en los sitios turísticos que admiten perros, como es el caso del Museo del Automóvil y de la Moda o el Jardín Botánico de la Concepción.



El dueño de Pipper, Pablo Muñoz Gabilondo, ha afirmado a Efe que a pesar de que en Málaga haya pocos sitios turísticos para perros, la ciudad cuenta con otros "puntos positivos" a la hora de realizar un viaje con mascotas, como es la limpieza de las calles de excrementos o contar con Taxi Guau.



La gira por España de Pipper ha hecho escala en Málaga, provincia que Muñoz ha calificado como "de las mejores" para visitar con perros educados, gracias a la "sensibilidad" de muchos comercios y establecimientos públicos en cuanto a la entrada de estos animales.



"Hay destinos que hemos visitado que no tenían ni un establecimiento donde poder entrar con Pipper, se encuentran con cuentagotas en muchas ciudades", ha afirmado.



En las cosas "a mejorar", Muñoz ha señalado que falta aceptación de las mascotas en el transporte urbano, no solo en bolsos o cestas sino también con bozal y correa.



Ha incidido en las "pocas" atracciones turísticas de la ciudad para visitar con perros, donde ha mencionado los dos emplazamientos donde Pipper ha podido grabar el corto, el Museo Automovilístico y de la Moda y el Jardín Botánico de la Concepción, aunque ha señalado que hay ciudades donde no ha encontrado ninguna.



Además de los aspectos turísticos, el dueño de Pipper ha señalado positivamente el censo canino de adn, tanto para la localización de los perros perdidos como para "acabar con la impunidad" de aquellos que no respeten las normas cívicas de recogida de excrementos.



La promoción de sitios "dog friendly" y la necesidad de un aumento de los mismos fueron los motivos por los que comenzó su ruta con Pipper por los cincuenta destinos más "icónicos" del país.

"Hay destinos que hemos visitado que no tenían ni un establecimiento donde poder entrar con Pipper, se encuentran con cuentagotas en muchas ciudades"