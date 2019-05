Maduro propone adelantar elecciones como solución a crisis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este lunes adelantar las elecciones legislativas, previstas para 2020, como una forma de generar una solución "pacífica" a la crisis política y económica que atraviesa el país sudamericano.



"Tengo una propuesta hoy 20 de mayo a las oposiciones: vamos a medirnos electoralmente (...) vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para ver quién tiene los votos, quién tiene los votos, para ver quién gana", dijo el líder chavista en un acto proselitista.



Maduro remarcó que el Legislativo, de contundente mayoría opositora, es la "única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años" cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha organizado varios comicios cuestionados, siempre con resultado favorable para la llamada revolución bolivariana.



"Vamos a hacer elecciones. Vamos para una solución pacífica, electoral, democrática, constitucional (...) Yo quiero elecciones, elecciones ya", prosiguió el mandatario que vaticinó un triunfo del chavismo, de producirse esas votaciones.



El Parlamento es el único poder en manos de la oposición en Venezuela desde 2016 cuando el oficialismo perdió la mayoría de los escaños tras una aplastante victoria del antichavismo.



Desde entonces, el Tribunal Supremo declaró al Legislativo en desacato por lo que sus actos son considerados nulos y en 2017 Maduro auspició la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, que ha asumido las competencias exclusivas del Parlamento.



No es la primera vez que Maduro propone renovar la AN, cuyo funcionamiento se ha visto afectado en el último trienio por varias sentencias contra los diputados, al menos 30 de los cuales están hoy acusados o procesados por varias causas.



El mandatario obtuvo la reelección el 20 de mayo de 2018 en unos comicios no reconocidos por numerosos países y tachados de fraudulentos por la oposición que no participó en ellos, entre otras razones por la inhabilitación de sus principales líderes.