Puigdemont apela al PSC a no suspender a los presos electos

El cabeza de lista de JxCat a las europeas, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha apelado al PSC a garantizar los derechos de los presos independentistas electos que han recogido su acta en el Congreso y, en consecuencia, que no les suspendan como diputados.

"Espero que en el PSC sean coherentes y garanticen el derecho de las minorías ahora que tienen la oportunidad de demostrarlo porque parece que presidirá el Congreso", ha subrayado este martes en una entrevista de Europa Press, el mismo día en que la Mesa del Congreso se reunirá para abordar esta cuestión.

Confía en que no les suspenderán aunque "espera de todo" por parte del Estado, y ha considerado que no se les puede desposeer del derecho que han adquirido tras las elecciones generales, en su opinión, de forma legal, legítima y contundente.

"Acaban de ser elegidos y de obtener el escaño. Su escaño aún está caliente. ¿Cómo pueden pensar que ya los pueden echar?", ha preguntado Puigdemont, tras defender que Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull tienen todo el derecho de mantener su acta y a no ser sustituidos.

"Espero que el PSC no querrá alterar en los despachos lo que las urnas no le han dado. Espero que no hagan este tipo de trilerismo y trampas. Si les suspenden, su incoherencia será tan colosal y monstruosa que probablemente no podrían reclamar nada más", ha señalado el expresidente catalán.

Sobre las condiciones en las que los presos recogieron el acta en el Congreso, espera que cambien este martes, al argumentar que no están condenados por nada y que deberían tener sus derechos políticos intactos: "Es muy ofensivo para la imagen de la democracia que haya electos custodiados permanentemente como si fueran los peores criminales".

PIDE IMAGEN DE NORMALIDAD

Al preguntársele si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe saludarles, Puigdemont ha deseado que se vea una imagen de normalidad, y que esto debería conllevar que los diputados presos pudieran interactuar "y hablar con el candidato que se postulará a presidente" o con otros dirigentes.

"Si los trataran como unos apestados se saltarían un principio de la democracia, el respeto hacia todos los representantes. Hay 22 diputados independentistas en el Congreso. No me puedo imaginar a ningún responsable político español que no quiera dialogar con esta realidad", ha apuntado.

En relación a los diputados de PP, Cs y Vox, ha manifestado que "probablemente no podrán aguantar la mirada" de Sànchez, Rull y Turull en el Congreso.

POLÍTICA DE PACTOS

Para Puigdemont, una vez pase el ciclo electoral, el candidato a la reelección a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá desvelar su política de pactos y con quién quiere gobernar, y espera que no intente gobernar en solitario.

"Si tiene la osadía de gobernar en solitario estamos asistiendo a otra era de inestabilidad política en España, que es pésimo para la estabilidad política y económica de un país importante en la UE", ha alertado el expresidente de la Generalitat, que recuerda a Sánchez que tiene diversas opciones en el arco parlamentario.

Así, le ha recordado que puede gobernar con Cs, con Cs y PP --lo que representaría un acuerdo contrario "a la reforma democrática en pro del 'stablishment', el Ibex 35 y Felipe VI"-- o buscar el apoyo de Unidas Podemos.