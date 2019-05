Un cohete cae en la Zona Verde de Bagdad sin causar daños

Un cohete de tipo katyusha cayó hoy sin causar daños en la Zona Verde de Bagdad, barrio donde se ubican los principales edificios del Gobierno de Irak y las embajadas, incluida la de Estados Unidos, cuyo personal no esencial fue retirado el pasado miércoles.



El Ministerio de Defensa iraquí indicó en un comunicado divulgado por la televisión estatal que el proyectil fue disparado desde la zona de Al Ghadir, una zona de mayoría chií del este de la capital iraquí, e impactó en un lugar vacío en la Zona Verde.



Las alarmas de seguridad de la Zona Verde se dispararon y sonaron un par de minutos después de la explosión, que se pudo oír en varias zonas del centro de Bagdad, según constató Efe.



La Zona Verde es la zona céntrica de Bagdad que está fortificada desde 2003 y que, por primera vez, fue reabierta al público el pasado diciembre.



El pasado miércoles, alegando motivos de seguridad, Estados Unidos ordenó evacuar al personal no esencial de su embajada en Irak, que se ubica en la zona Verde, y de su consulado en Erbil, capital de la región del Kurdistán (norte).



Los Gobiernos de Alemania y Holanda decidieron entonces suspender las tareas de capacitación de tropas iraquíes y kurdas que llevan a cabo sus soldados en este país, en base a las amenazas de seguridad.



La petrolera estadounidense Exxon Mobil evacuó entre ayer y hoy a todo su personal extranjero del campo de crudo de Al Qurna 1, en la provincia iraquí de Basora, en el sur del país.



El pasado septiembre Estados Unidos cerró su consulado en Basora después de que se registraran disparos en las inmediaciones del edificio, de los que Washington culpó a las milicias apoyadas por Irán.



Hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin llamó a sus ciudadanos a que dejen tanto Irak como Irán "inmediatamente" por su "seguridad".



La tensión en la zona comenzó a subir el pasado fin de semana después de que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos denunciaran el supuesto sabotaje de varios buques en aguas del Golfo Pérsico.



En la última semana, EEUU ha enviado a aguas del Golfo al portaaviones "Abraham Lincoln", el buque de asalto anfibio "Arlington", baterías de misiles contramisil Patriot y bombarderos, tras denunciar que había detectado "indicios" de planes ofensivos iraníes contra sus fuerzas e intereses en Oriente Medio.



Irak es un destacado socio político y comercial de Irán y ya ha asegurado en el pasado que no cambiaría su relación con este país, cuyo Gobierno apoya al iraquí, influenciado por grupos chiíes, la rama del islam abrumadoramente predominante entre los iraníes.