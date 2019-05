Maíllo y Aguilera ven "histórica" la confluencia de Adelante

Los portavoces de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera y Antonio Maíllo, han puesto este sábado en valor la lista unitaria de Adelante Sevilla de cara a las próximas elecciones del 26 de mayo y han llamado a "abrir puertas y ventanas" para darle "las instituciones al pueblo".

Así lo han señalado en un mitín en Sevilla, donde ha participado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, además de diferentes representantes de la confluencia "histórica" formada por varios partidos de izquierdas --Podemos, IU, Participa, EQUO, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Alternativa Republicana-- para las próximas elecciones del 26 de mayo.

El acto, que ha contado con numerosos recuerdos al autor del carnaval Juan Carlos Aragón, que falleció este viernes, ha finalizado con un concierto a pleno sol de 'Los diplomáticos de Silvio' con Emilia Pinzón.

Maíllo, en su intervención, ha calificado de "esperanza" esta confluencia electoral y ha vaticinado que va a dar "la mayor de las sorpresas", toda vez que ha apuntado que la participación de Iglesias en este acto "suena a remontada".

Asimismo, ha apostado por políticas acordes con una sociedad "decente", que blinde las pensiones y que garantice la sanidad pública. Frente a esto, ha llamado la atención sobre la falta de presupuestos en Andalucía por parte del "tripartito" --PP, Cs y Vox--. "El tripartito no se atreve a sacar los presupuesto. Si conociéramos sus trampas, Beltrán Pérez (el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla) no podría salir a la calle", ha subrayado.

En este sentido, también ha señalado la "rotura" de voto en el debate que analizó la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica que se produjo el pasado jueves en el Parlamento de Andalucía. "Cs y Vox votaron en contra", ha advertido.

Maíllo ha apuntado que "la única alternativa" al modelo de ciudad es Adelante Sevilla. "¿Seremos capaces de convencer a los sectores progresistas a votar la alternativa?", ha cuestionado, toda vez que ha asegurado que es necesaria formar "una red de municipios del cambio" el próximo 26 de mayo.

Por último, ha señalado que Adelante Sevilla cumple con tres condiciones para poder gobernar: "se trata de un grupo de compañeros que saben resistir la presión de los poderosos", tienen espíritu de servicio y es un proyecto que "respeta la inteligencia de quienes les escuchan".

Por su parte, Aguilera ha defendido la necesidad de "ennoblecer" la política y "dar las instituciones al pueblo" y ha destacado la entrada de la ultraderecha en el Gobierno andaluz, que, a su juicio, "han llegado como consecuencia de las políticas de los que han tenido 37 años de oportunidades para dar dignidad a nuestra gente y no lo hicieron".

"Estamos aquí para decir que otra política es posible. Hay una esperanza", ha indicado para aseverar que "la gran derrota será la resignación y votar el mal menor". De esta manera, ha asegurado que "hay que decir que derogar la reforma laboral es posible y que nuestros hijos no son mano de obra barata".

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos en el Congreso y coportavoz estatal, Noelia Vera, ha enumerado algunas de las "grandísimas cosas" que se han conseguido desde el 15 de mayo de hace ocho años y ha apostado por la "oportunidad" que hay en este momento para alcanzar la Alcaldía de Sevilla.

"Frente a los que dicen que no se puede y los que no se atreven, nosotros conseguimos demostrar que no nos vamos a cansar. Da igual lo que se inventen, nosotros seguimos aquí y no nos vamos a rendir", ha afirmado.

Por último, ha cerrado el acto la candidata a la Alcaldía por Adelante Sevilla, Susana Serrano, que ha tenido palabras para muchos de los sectores que apoyan, como los taxistas o los pensionistas, y ha llamado la atención sobre el problema del desempleo en Sevilla y la falta de viviendas para familias existiendo casa vacías.

"Necesitamos una oportunidad. Somos gente joven pero preparada, con un código ético firmado", ha destacado Serrano, quien ha asegurado que no van a permitir que el "trifachito" llegue al Ayuntamiento hispalense ni le van a "temblar las piernas" como al candidato del PSOE, Juan Espadas, para negociar con las grandes empresas.