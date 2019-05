Japón confía en que EEUU no limitará importaciones de automóviles

El Gobierno de Japón se mostró hoy confiado en que Estados Unidos no aplicará limitaciones a la importación de automóviles japoneses, en medio de las fricciones entre ambos países durante sus negociaciones para alcanzar un futuro acuerdo comercial.



Así lo afirmó el ministro japonés de revitalización Económica, Toshimitsu Motegi, durante una comparecencia ante los medios en la que reveló una conversación telefónica que mantuvo con el encargado de comercio exterior de EE.UU., Robert Lighthizer.



El representante estadounidense dijo a Motegi "que no tomaría medidas que incluyeran limitar el número de las exportaciones japonesas", señaló el ministro nipón al ser preguntado por los medios de comunicación japoneses.



"Hemos insistido constantemente a Estados Unidos en que Japón está en contra de las medidas que perjudican al comercio libre y justo", dijo el titular nipón.



Desde la apertura el pasado septiembre de las negociaciones entre Tokio y Washington dirigidas a lograr un acuerdo comercial, Trump se ha quejado en reiteradas ocasiones del elevado déficit comercial de EE.UU. con Japón y del peso de las importaciones de automóviles del país asiático.



Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, mostró su descontento con el anuncio de EEUU de imponer aranceles sobre automóviles nipones, y recordó que Tokio no aplica gravámenes sobre las importaciones estadounidenses del mismo sector.



Washington condiciona la firma del acuerdo a que el flujo comercial automotriz entre ambas potencias esté diseñado para aumentar la producción y los empleos en las industrias estadounidenses, y según publicaron medios de este país, planea posponer la imposición de aranceles a Japón a cambio de limitar la importación de sus vehículos.



Abe y Trump celebraron una cumbre el pasado 26 de abril en Washington, y volverán a reunirse a partir del próximo día 25 en Japón, durante la visita de cuatro días que el mandatario de la Casa Blanca tiene previsto realizar a este país.