¿Deben declarar los novios el dinero que reciben en sus bodas?

Esta semana varios matrimonios se han visto sorprendidos por la visita de inspectores de Hacienda que les reclamaban facturas de sus enlaces matrimoniales, todos celebrados durante el año 2016.

La atención mediática se centró en un tema tan particular y generalizado como este, hasta ahora nunca bajo el foco de la Agencia Tributaria. Pero todo era una falsa alarma. No, Hacienda no ha puesto en su punto de mira a los novios, pero sí quiere vigilar más de cerca a las empresas que se dedican a prestar todo tipo de servicios para estas celebraciones.

Cierto es que la ley indica que los novios deben declarar las donaciones recibidas, pero casi nadie lo hace y Hacienda no persigue este mínimo fraude por la complicación de investigarlo y la baja cantidad que supondría en comparación con fraudes mayores. Otra cosa sería ya recibir regalos muy cuantiosos en lo económico o bienes como viviendas, vehículos y objetos de valor por encima de la media que causaran un aumento importante del patrimonio.

Según especialistas de la Agencia Tributaria, cada cierto tiempo resurge el rumor de "persecución" a las parejas de recién casados, pero nunca son ciertos. Eso sí, reconocen haber pedido facturas a algunas parejas, pero no para investigarlos a ellos, sino a las empresas que contrataron para organizar el día más feliz de sus vidas.

Algo que sí puede dar problemas a las parejas es la práctica de "pagar en negro" algunos servicios. Este asunto está muy perseguido y se recomienda no aceptar esta propuesta bajo ningún concepto. Si Hacienda detecta algún pago en efectivo superior a los 2.500 euros podría haber problemas tanto para los pagadores como para los cobradores.