La Junta reactiva los cursos de formación para empleados y parados

La sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento dejó este jueves un cruce de puyas entre PSOE y PP (normal si se tiene en cuenta que estamos en plena campaña electoral) y el anuncio, por parte del presidente, Juanma Moreno (PP), de que tras mucho tiempo de bloqueo se retoman los cursos de formación. Junto a ello, los ya tradicionales reproches a los socialistas por su gestión y mucho hablar de presupuestos.

En cuanto a los cursos de formación, serán dos convocatorias dotadas con 20 millones de euros, una para trabajadores y otra para desempleados. “Tras años de clamoroso abandono por parte del Gobierno anterior”, reprochó el presidente, “en el menor tiempo posible” se reactivará una modalidad formativa que el Ejecutivo socialista frenó al detectarse irregularidades que acabaron en los juzgados.

Con este anuncio despachó Moreno una pregunta de Adelante Andalucía sobre empleo, aunque en realidad buena parte del debate giró sobre el presupuesto andaluz para 2019. Ahí el PP hizo de poli bueno (“las cuentas más sociales de la historia”) y también de poli malo, cuando su portavoz, José Antonio Nieto, se descolgó con que “son unos presupuestos transparentes sin ERE y sin dinero para cocaína y puticlubs”.

Moreno mantuvo una línea más fina, alardeando de que “hemos conseguido la cuadratura del círculo” porque las cuentas crecen un 5%, se incrementa el gasto social y se cumplirá el objetivo de déficit del 0,1%, todo ello adobado con una rebaja fiscal que beneficiará “a uno de cada dos andaluces”.

La líder del PSOE, Susana Díaz, le recordó que si la previsión de ingresos es mayor es gracias a su gestión, así que “la herencia recibida no es una ruina”. A continuación, le vino a decir que no se cree las cuentas y que no serán tan buenas cuando siguen sin conocerse, “si nos va a alegrar a todos, enséñelas”. ¿Conclusión? “Algo tendrá cerrado con la ultraderecha”.

Los de Vox, por cierto, se desmarcaron con una afirmación que no es nueva (que no creen en el Estado autonómico) pero que llevó el runrún al salón de plenos. Y curiosamente, en defensa de Vox salió el mismísimo presidente, asegurando que, aunque tienen sus diferencias, “siempre respetaré a los representantes del pueblo andaluz”. Por cierto, que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, había señalado en una intervención anterior que cumplirán su pacto con Vox “a rajatabla”.

Cruce de reproches

El resto se fue en reproches. Díaz acusó a Moreno de “perdonavidas” y le exigió “decoro, hay que respetar y dejar de insultar”, porque está haciendo bueno el dicho de “para conocer a Juanito dale un carguito”. “Quién la ha visto y quién la ve”, le replicó el presidente, que le reprochó que la que lleva toda la vida insultando es ella, que está “desnortada” y que todavía “no ha encontrado su sitio en la oposición”. Lo dicho, lo mínimo que se despacha en un periodo electoral.