El dropshipping se posiciona como un potente modelo de negocio

El vertiginoso crecimiento del comercio electrónico ha hecho que la actividad se diversifique, buscando la mayor facilidad posible para los clientes y las mejores ganancias para proveedores y vendedores. Bajo estas premisas nace el dropshipping, que rompe los parámetros de las ventas online tradicionales y se populariza en el mundo

Que más de la mitad de la población mundial sea internauta y mantenga actividad en las redes sociales, revolucionó la actividad comercial. La forma tradicional de vender productos u ofertar servicios se ha ido transformando y hoy en día el comercio electrónico tiene un espacio protagónico.

Estimaciones reflejadas en el Índice Mundial del Comercio Electrónico de Linio indican que este año el e-commerce en el mundo facturará no menos de 3 mil billones de dólares, lo que representa el 12,8% de las ventas al detal de todo el planeta.

El crecimiento acelerado que han mostrado las ventas online, ha hecho que el mercado cada día se diversifique, orientándose a la expansión, a buscar mayores facilidades a los clientes para que vean este tipo de comercio cada vez más atractivo, así como a obtener mejores ganancias, aminorando las inversiones y los costes.

Fue así como surgió el dropshipping, un modelo de negocio que potencia las tiendas online, simplificando tareas como el almacenaje y envío de los productos que oferta.

¿Cómo funciona el dropshipping?

Una tienda online que funcione bajo la modalidad de dropshipping ofertará productos como normalmente un portal de este tipo lo hace, con la diferencia de que la mercancía no la tiene en un stock propio.

Los e-commerce de dropshipping establecen acuerdos y negociaciones con fabricantes y mayoristas (dropshippers), a fin de ofertar sus productos. Una vez se concrete cada venta a través de la tienda online, será el dropshipper el que haga el envío directamente al cliente.

Ir a lo seguro

La opción de emprender una idea de negocio online cada vez gana más adeptos, ya que la mayoría de las personas que requieren un producto o servicio lo primero que hacen es buscarlo por internet. Ante este panorama el dropshipping surge una opción excelente a considerar.

La pregunta común de la mayoría es, ¿cómo empiezo? Una de las mejores alternativas para arrancar de manera segura y confiable es hacerlo a través de Shopify, la plataforma ideal para crear una tienda online.

El hecho de ser una de las soluciones más fáciles para montar una e-commerce, es la razón por la que esta plataforma se ha vuelto muy popular. Tras cumplir con tan sólo tres pasos, la tienda está creada y ya puede contar, por ejemplo, con productos para shopify con www.oberlo.es, el plugin que permitirá enlazar a la e-commerce recién creada con AliExpress, compañía que ofrece productos a precio de fabricante desde China directamente a los consumidores.

Esto quiere decir que quien cree su e-commerce a través de Shopify podrá tener su tienda online sin la necesidad de preocuparse por los asuntos meramente tecnológicos como actualizaciones de plugin, servidores, versiones, entre otros, lo que le otorga tiempo para dedicarse a ofertar los productos que desee, los que procederán de gigantes de la importación como AliExpress, el que se encargará de despacharlos directamente al comprador.

Este impulso es realmente necesario porque difícilmente una tienda online tendrá éxito con solo existir en la web y esperar que los clientes aparezcan, más aún si no se tienen los conocimientos previos para crearla y menos para lograr su posicionamiento.

El hecho de contar con un intermediario en la actividad comercial como Oberlo es un apoyo muy importante para iniciar en el mundo del dropshipping por las facilidades que ofrece a las e-commerce. Esta y muchas otras estrategias potenciarán mucho tu idea de negocio. Si quieres conocerlas amplía la información con esta noticia que explica cómo aprovechar los beneficios del comercio online para obtener rentabilidad.

Ventajas para las e-commerce y los proveedores

¿Cuáles son las ventajas para el e-commerce de dropshipping? El negocio para la tienda online es que venderá productos sin tener stock, le colocará los precios que considere para obtener una ganancia y no tendrá que cumplir con el proceso de los envíos.

En tal sentido, este modelo de negocio supone para el minorista poca inversión inicial, se reducen las gestiones logísticas, el riesgo de pérdidas al no tener mercancía en stock es muy poco, además no se generan gastos por contrataciones al no requerir un almacén.

¿Cuál es la ventaja para el dropshipper? La principal ventaja para fabricantes o mayoristas es que a través de las e-commerce de dropshipping podrá vender una mayor cantidad de productos por internet sin tener que ocuparse por hacer visible una tienda online a través de estrategias de marketing digital.