2018, el año del cambio político en Andalucía, resumido en 50 imágenes

El cambio político en Andalucía tras 37 años de gobiernos socialistas y sucesos que impactaron a la sociedad como la muerte del niño Gabriel Cruz o la joven Laura Luelmo, son algunos de los hechos que recoge una exposición que, a través de 50 imágenes, resume el devenir de 2018 en la comunidad.



La campaña electoral del 2 de diciembre y la comparecencia de los líderes de los partidos tras conocer los resultados de las elecciones, que revelaban un cambio de ciclo político, así como la constitución de la Mesa del Parlamento, se reflejan en esta muestra organizada por la Fundación Unicaja y la Agencia Efe.



La exposición, que ha sido inaugurada este jueves por la responsable de Artes Plásticas y Espacios Museísticos de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, y el delegado general de Efe en Andalucía, Juan Manuel de Lara, se podrá visitar hasta el 21 de junio en la Sala Unicaja de Exposiciones Siglo.



Garrido ha señalado que la exhibición contiene fotografías que "no solo documentan las noticias sino que alcanzan valor artístico", algunas de ellas dotadas de "especial fuerza", y de todas ellas ha destacado la que ilustra la victoria del equipo femenino infantil del Unicaja Baloncesto en el campeonato de España.



Por su parte, el delegado de Efe se ha referido a la dificultad que supone resumir en medio centenar de fotos "todo lo que ha dado de sí" la comunidad "más poblada de España", al afirmar que "no están todas las que son", pero "sí son todas las que están".



"2018. Imágenes de un año" muestra el trabajo de una veintena de fotoperiodistas de Efe que han captado momentos importantes de la actualidad andaluza que van desde la política a los sucesos, la cultura, el deporte, la justicia o la naturaleza.



Así, la exposición incluye referencias a la muerte de Gabriel Cruz, por la que fue detenida Ana Julia Quezada, pareja del padre del niño en Almería, o la desaparición de la joven profesora zamorana Laura Luelmo, cuyo cadáver fue encontrado a varios kilómetros de El Campillo (Huelva), donde residía.



La selección abarca hitos informativos en el ámbito judicial como el caso de La Manada, con condenas por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines; el juicio a Juana Rivas en Granada por estar un mes en paradero desconocido junto a sus hijos para no entregarlos al padre, o las novedades en la pieza política del caso de los ERE.



Las tradiciones están presentes en el recorrido con escenas de la Semana Santa, las romerías, la fiesta de Los Patios en Córdoba, o una "levantá" de atún rojo en la almadraba de Barbate (Cádiz), así como acontecimientos relacionados con el arte, la moda o el cine.



Entre otros personajes, aparecen el actor malagueño Antonio Banderas con el nieto de Picasso en el estreno mundial de la serie producida por National Geographic "Genius: Picasso" y el director mexicano Guillermo del Toro y la actriz italiana Claudia Cardinale al recibir sendos premios en Málaga y Almería.



También se incluye una imagen de los reyes de España ante personajes vestidos como los ejércitos de la famosa Batalla de Bailén (Jaén).



En el terreno deportivo, destaca la mencionada victoria del equipo femenino infantil del Unicaja Baloncesto, la imagen del piloto español Marc Márquez tras ganar la carrera del Gran Premio de España de Motociclismo de Moto2 disputado en Jerez, o de la campeona mundial y olímpica de bádminton Carolina Marín.



En la muestra, la naturaleza muestra su cara más dura, con las consecuencias de las inundaciones en localidades como Campillos (Málaga), y a la vez su belleza, a través del parque natural de la Sierra de las Nieves o los flamencos en las Marismas del Odiel.



Otras imágenes reflejan fenómenos como el de la inmigración, como la del migrante que expresa su agradecimiento cuando espera su desembarco en el puerto de Tarifa (Cádiz) tras ser rescatado.



Todas las imágenes proceden del archivo gráfico de Efe, la primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, que cuenta con un servicio regional en Andalucía en el que transmite 80.000 noticias anuales en diferentes formatos.