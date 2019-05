De la Torre respeta la ruptura de negociaciones de Unicaja y Liberbank

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha expresado este miércoles su respeto y apoyo a Unicaja Banco, entidad que tiene su sede en la ciudad malagueña, tras la ruptura de las negociaciones para la fusión que había abierto con Liberbank, que hubieran creado el sexto mayor banco de España.



"Si se han roto esas negociaciones es porque habría motivos para romperlas", ha indicado De la Torre, que ha asegurado que el equipo directivo de Unicaja Banco "habrá entendido que es lo mejor" tanto para la empresa como para Málaga y ha expuesto que esta entidad financiera puede haber reflexionado y decidido no crecer "a cualquier precio".



El regidor ha reconocido que no ha podido hablar todavía con los responsables de Unicaja, pero ha señalado la importancia que tiene la realidad empresarial de este banco, que ha calificado de "muy saneada y muy potente".



"Si lo han planteado así, es porque pensarán que es lo mejor para la fortaleza de la propia entidad financiera y, por tanto, para la fortaleza de la Fundación Unicaja, que nos importa mucho que siga siendo potente e importante por su utilidad para la ciudad", ha sentenciado.



Unicaja Banco y Liberbank rompieron las negociaciones para su fusión después de más de cinco meses de conversaciones, con lo que desistieron de crear el que habría sido el sexto mayor banco de España, que hubiera contado con un volumen de activos próximo a 96.000 millones.



Según informó Liberbank a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, su consejo de administración decidió por unanimidad dar por finalizada la negociación con Unicaja Banco al no alcanzar un acuerdo sobre el reparto accionarial en la nueva entidad.

"En estos temas crecer, pero no a cualquier precio y quizá sea eso lo que ha presidido la reflexión y reacción de Unicaja en esta materia"