Hallan a una joven desaparecida en Madrid y buscan a su hermana gemela

La Policía Nacional busca a una joven irlandesa desaparecida la semana pasada en Madrid junto a su hermana gemela, que ya ha aparecido en buen estado de salud, según han indicado a Europa Press fuentes policiales, pero "traumatizada", ha añadido la hermana mayor de las chicas en Facebook.

Martha y Mery Osaro desaparecieron el pasado 9 de mayo por las calles del barrio de La Latina, donde salieron a celebrar su cumpleaños, y donde se les perdió la pista. Como no respondían a sus llamadas ni mensajes, su hermana mayor, Jennifer, se trasladó a Madrid, donde el sábado a las 13 horas puso una denuncia en comisaría.

Pocas horas después localizó a Mary. Se ha encuentra físicamente bien y que no ha sufrido agresiones, según ha confirmado la Policía. Sin embargo, en un vídeo colgado en Facebook Jennifer Osaro ha asegurado que su hermana está "traumatizada", pero que no puede dar más detalles.

"No puedo decir cómo ni dónde la he encontrado, sólo puedo decir que está muy traumatizada. Ahora mismo no confío en nadie. Habrá quién sabe más sobre el paradero de Martha pero lo oculta. Estamos muy preocupados por ella", ha añadido la hermana mayor, que pide a sus seguidores que recen por encontrarla.

Las gemelas tienen 26 años, son de complexión delgada, miden 1,75 centímetro, tienen la tez mulata, ojos oscuros y pelo largo moreno y ondulado. La Policía Nacional trabajo con la Intepol en este asunto.