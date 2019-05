Arabia Saudí dice que dos petroleros saudíes fueron objeto de ataque

El Gobierno saudí indicó hoy que dos buques petroleros de este país fueron objeto de un "sabotaje" en la zona exclusiva económica de Emiratos Árabes Unidos (EAU) el domingo, en el área de Fujairah, donde ayer las autoridades denunciaron que cuatro barcos habían sido objeto de un ataque.



El ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales saudí, Jalid Al Falih, indicó que en la mañana del domingo se produjo el ataque contra los dos barcos en su ruta a través del Golfo Pérsico destacando que produjo "daños significativos" en los buques pero no causó víctimas.



Uno de los buques iba camino a cargar petróleo saudí al puerto de Ras Tanura para entregar a clientes de la petrolera estatal Aramco en Estados Unidos, indicó el ministro según la agencia estatal saudí SPA.



El ministro indicó que el ataque busca socavar la libertad de navegación marítima y la seguridad en el abastecimiento de combustible a los consumidores de todo el mundo.



Además, destacó la responsabilidad compartida de la comunidad internacional de proteger la seguridad de navegación y la seguridad de los petroleros.



El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos aseguró ayer que cuatro buques comerciales habían sido objeto de "operaciones de sabotaje" al este del emirato de Fujairah, es un "incidente grave" del que no ofreció más detalles.



Las autoridades emiratíes llamaron a la comunidad internacional a "asumir las responsabilidades" de evitar tales acciones por parte de quienes intentan socavar la seguridad del tráfico marítimo.



El diario libanés Al Mayadeen, citando "fuentes de la región del Golfo", indicó en la mañana del domingo que había habido "fuertes explosiones en el puerto de Al Fujairah".



El Gobierno de EAU y el departamento de prensa del emirato desmintieron esta información y anunciaron que las operaciones en el puerto continuaban "con normalidad, sin ninguna interrupción".



Aunque no ha habido una alusión directa a Irán las acusaciones de los países árabes parecen dirigirse al Gobierno de Teherán.



El incidente se produce en un momento de repunte de la tensión con Irán, con el envío de varios buques estadounidenses a la zona.



Estados Unidos anunció en abril el fin de las exenciones que había concedido a ocho naciones o territorios (China, India, Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Turquía) para que siguieran comprando petróleo a Irán.