"Yo no milito en un partido de pensamiento único, eso me da repelús"

El alcalde y candidato del PP a la Alcaldía de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha asegurado que su formación conforma un partido "sano y abierto", que "tiene que recoger las diferentes sensibilidades" para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. "Yo no milito en un partido de pensamiento único, a mí eso no solo no me gusta sino que me da incluso miedo y repelús", ha incidido.

En una entrevista concedida a Europa Press ante las próximas elecciones municipales, ha apuntado que sus decisiones commo primer edil durante los últimos tres años y medios se han basado en defender "el interés general".

"Jamás desde que soy alcalde, jamás, he llamado ni al presidente provincial, ni al presidente regional o al presidente nacional para preguntar si puedo opinar determinadas cosas, ni me han llamado para decirme que no pueda decirlo. Creo que debe ser así y lo demás daría un poco de miedo", ha valorado.

El candidato ha reflexionado sobre la situación de su partido y la acción del líder del PP-A, Juanma Moreno, al frente de la Junta, donde "va a hacer lo que tiene que hacer para que Andalucía salga ganando".

"A veces el discurso no coincidirá con los que se pronuncia en otras provincias de España y a nivel nacional, pero creo que es lógico y sano", ha opinado Fernández-Pacheco, para quien sería "terrible" que los 20.000 afiliados de Almería o los del conjunto de España pensaran "igual", dado que "ni siquiera en el equipo de gobierno del Ayuntamiento estamos de acuerdo en todo siempre".

En este sentido, y dada la composición del gobierno en Andalucía, Fernández-Pacheco se ha mostrado convencido de que Moreno podrá sacar adelante los presupuestos de la Junta de Andalucía y, con ellos, cumplir con los compromisos efectuados ante los almerienses.

"Lo conozco y es una persona con mucho talante, totalmente moderada y de la que estoy seguro va a saber conjugar los intereses de todo el mundo para que ganen los andaluces", ha manifestado el candidato del PP almeriense, para quien Moreno ha "demostrado en cien días que se puede gobernar sin estridencias, sin declaraciones altisonantes y sin despreciar a la mitad de los andaluces".

No obstante, y preguntado por si la gestión del presidente de la Junta supone un ejemplo ante una posible fragmentación del Pleno tras los comicios del 26 de mayo, el alcaldable del PP ha apuntado que pretende conseguir "una mayoría más amplia" para la Alcaldía de Almería que la que ostenta su presidente en el Parlamento andaluz.

LA PRESIDENCIA DEL PP DE ALMERÍA, FUERA DE SU HOJA DE RUTA

El dirigente popular ha señalado, por otra parte, que actualmente "no entra" ni en sus "aspiraciones" ni en su "hoja de ruta" optar a un posible relevo de Gabriel Amat al frente de la presidencia del PP de Almería.

"Hoy por hoy no entra en mis aspiraciones personales, ni profesionales, ni en mi hoja de ruta, ni creo que nadie esté barajando esa posibilidad", ha dicho Fernández-Pacheco, quien se siente "afortunado" de ser el primer edil almeriense aunque haya sido algo para lo que no "había luchado" hasta que recogió el testigo de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador a los seis meses de iniciar este último mandato.

Así, ha explicado que cogió ese "tren" porque se veía "capaz de liderar un proyecto para la Almería de los próximos años", con lo que todas sus "energías" están ahora "centradas en eso porque esta ciudad lo merece".

"El PP tiene gente estupenda que actualmente también tienen sus cargos de representación y con los que me identifico perfectamente, pero no entra en mi hoja de ruta", ha aseverado al descartar la posibilidad de tomar los mandos del partido a nivel provincial.