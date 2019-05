Sevilla apura las últimas horas de la Feria con calor veraniego

La Feria de Abril de Sevilla vive intensamente y bajo un calor veraniego su última jornada oficial, a la espera de que esta noche una gran salva de fuegos artificiales la clausure oficialmente, con un espectáculo que tiene una duración prevista de 17 minutos.



El Real de la Feria ha tardado en despertar y los primeros feriantes han comenzado a llegar poco antes del mediodía, para encontrarse con un sol de justicia que se ha sumado al día de cierre de la fiesta, con lo que las casetas con aire acondicionado han ganado muchos enteros en este día, en el que se despide otra feria de ocho días, con una fórmula más que asentada por el actual equipo de gobierno municipal.



Para que los sevillanos tengan conciencia de que la feria acaba oficialmente, una vez que finalicen los fuegos artificiales, la próxima medianoche, la iluminación de Feria se apagará completamente, dejando únicamente encendidas las farolas de alumbrado público existentes en el Real.



De este modo, los que apuren las últimas horas en el recinto lo harán con una feria casi a oscuras, para que poco a poco se vayan mentalizando de que se ha terminado la fiesta, con el aviso que darán también los servicios de limpieza, ya que entre la 1.00 y las 5.00 de la madrugada, la empresa pública Lipasam realizará trabajos de limpieza en el Real, y únicamente tendrán acceso al mismo sus vehículos y empresas asociadas para la recogida de vidrio y aceite.



El indicio siguiente de que la feria de 2019 ha pasado a mejor vida será que desde las 5.00 se permitirá el acceso al recinto ferial de vehículos de hasta 8.000 kilos para el desmontaje de casetas, mientras que tres horas después el acceso será libre para todo aquel que quiera entrar, sin limitación de peso.



Antes que eso, se habrá presenciado una tradición, la de despedir la fiesta con fuegos artificiales, instaurada en 1864, y que además se diseña con la particularidad de que puede ser vista desde la mayoría de los puntos de la ciudad y los pueblos del cinturón metropolitano.



Para que se desarrolle con normalidad, la empresa comenzará tres horas antes su instalación en coordinación con la Policía Local, mientras que bomberos contará con retenes especiales de prevención en distintos puntos del recinto y el propio río.



Con todo, el trabajo de los servicios de emergencia sigue en pie en todo momento, y una de las últimas actuaciones se producía esta misma mañana, cuando, tras una denuncia vecinal, fue descubierto en un local próximo al Real un almacén no autorizado de mercancías para distintos usos, del que se ha paralizado la actividad.



No obstante, no está siendo una feria de grandes sobresaltos ni problemas de seguridad, y los que se han producido han sido controlados a tiempo por los servicios de seguridad, a la espera del balance oficial de las ocho jornadas festivas que el Ayuntamiento realizará el próximo lunes.



La Feria de Abril de 2019 se despide para dar paso a la que será el inicio de un recinto ferial más grande, ya que el Ayuntamiento tiene en marcha el proyecto de ampliar en 140 el actual número de casetas -1.051 en esta edición-, algo que se quiere realizar en los cuatro años del próximo mandato municipal.



Si se consigue, supondrá un alivio para decenas de familias y grupos de amigos de la capital hispalense, que en algunos casos llevan más de 20 años esperando que se produzca una vacante para montar su caseta en el Real sevillano.



Cuando se culmine el proceso, se echará mano de una lista en la que, por riguroso orden de antigüedad, se irán adjudicando las nuevas casetas, cuya ubicación aún no está definida, en función de las opciones en la que trabajan los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Sevilla.