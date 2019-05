Adelante apela a la ilusión para contrarrestar el voto útil al PSOE-A

Adelante Andalucía ha apelado hoy a la "ilusión y la valentía" de la ciudadanía para contrarrestar el voto útil al PSOE-A y ha pedido a los andaluces que "no se conformen con el mal menor y peleen" por ayuntamientos fuertes y un cambio de políticas.



En la segunda jornada de la campaña a los comicios municipales y europeos, dirigentes de Adelante Andalucía han arropado este sábado la candidatura local de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), donde la presidenta del grupo parlamentario, Ángela Aguilera, ha hecho un llamamiento a votar a su formación para conseguir ayuntamientos fuertes.



"Necesitamos ayuntamientos fuertes para frenar a la derecha, pero también para que las políticas defiendan lo público y sean para la mayoría social", ha demandado Aguilera.



La dirigente morada ha apelado a la valentía e ilusión de los andaluces para hacer "posible el cambio" en los ayuntamientos y, aunque sin nombrar al PSOE-A, ha indicado que los que han gobernado durante casi 40 años en democracia en la comunidad "no han gestionado" para la mayoría.



"Hay que frenar a la derecha también los consistorios, pero no nos vale la política del mal menor. Son precisos ayuntamientos con protagonismo en el debate territorial para no seguir siendo convidados de piedra", ha enfatizado.



El portavoz de Adelante Andalucía, Ernesto Alba (IU), ha calificado de "claves" las elecciones para equilibrar o desequilibrar los bloques de derecha e izquierda y ha afeado el PP y PSOE que "no hablen" de Europa.



Según Alba, tanto el PP como el PSOE "han agachado la cabeza" cuando la Unión Europea ha marcado políticas nacionales que han provocado recortes sanitarios y educativos o empleo "basura", por lo que le ha instado a que "se quiten esa careta".