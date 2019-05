Identifican mediante las huellas dactilares al ciclista fallecido

La Guardia Civil ha identificado por las huellas dactilares al ciclista hallado muerto tras un accidente de tráfico que se produjo la madrugada de este jueves en la carretera que une Albolote y Atarfe (Granada).



Fuentes de la Guardia Civil han explicado a Efe que pese a que en un primer intento no lograron correspondencia para identificar al fallecido, este cuerpo armado ha logrado conocer su filiación.



La Guardia Civil solicitó este viernes colaboración ciudadana para conocer quién era el hombre de entre 40 y 50 años que apareció muerto en la citada vía y que falleció de manera accidental al salirse caer de su bicicleta y golpearse la cara.



Pese a que ha sido identificado como un vecino de Peligros de 48 años, las mismas fuentes han precisado que ningún familiar o amigo había denunciado su desaparición ni ha reclamado de momento el cuerpo.



La Guardia Civil ya cerrado la investigación al no existir evidencias de que en el accidente se vieran implicados terceros, ya que no había restos de golpe alguno ni en la bicicleta ni en la carretera, por lo que la víctima cayó sola y se dio el golpe mortal en el rostro.



Su cuerpo apareció sin documentación en la tarde del jueves en el kilómetro 3,7 de la carretera GR-3417 junto a una bicicleta de montaña de color azul pintada a mano.