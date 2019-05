Juanma Moreno elogia la figura política de Pérez Rubalcaba

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha valorado como "una pérdida muy profunda para la democracia" el fallecimiento del exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha muerto este viernes a los 67 años tras sufrir un ictus, y le ha calificado como "un grande de la política".



Moreno ha explicado en declaraciones a Efe que su fallecimiento supone una gran pérdida para "el sistema de partidos", ya que era una "persona de Estado" que anteponía siempre estos intereses ante los particulares o políticos.



El presidente de la Junta de Andalucía ha trasladado sus condolencias tanto a la familia de socialistas españoles y andaluces como, en particular, a sus familiares directos.



Ha recordado que, cuando lo conoció, Pérez Rubalcaba le pareció “una de las personas con un sentido político no solamente práctico sino un sentido de Estado por encima de siglas y por encima de ideologías”, unas cualidades que en el panorama actual de “política muy vaporosa” se van a “echar mucho de menos” por ser una persona con solidez intelectual y política.



“Desde las discrepancias políticas siempre hemos tenido el máximo respeto, la máxima consideración y, por qué no decirlo, admiración a su figura”, ha admitido Moreno.