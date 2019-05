Junta: Sensibilidad al Gobierno para una rebaja fiscal a agricultores

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, ha reclamado "sensibilidad" al Gobierno central de cara una rebaja fiscal para los agricultores andaluces a tenor de las inclemencias meteorológicas sufridas durante la pasada campaña, entre ellas el tornado en el poniente almeriense.

En declaraciones a los medios en unos desayunos informativos en Almería, Crespo ha considerado "muy importante" que los gobiernos sean "sensibles" con las situaciones que atraviesan los agricultores, quienes necesitan "apoyo permanente" por parte de las distintas administraciones. De ahí, que el Gobierno andaluz haya elaborado un "informe muy exhaustivo" sobre la situación.

Se trata, según ha explicado Crespo, de un informe de 40 páginas sobre una rebaja fiscal para los agricultores andaluces y en el que se reclama una "corrección de errores" al Ejecutivo central, una cuestión que la consejera del ramo ha trasladado personalmente al ministro del ramo, Luis Planas.

"Espero que esa sensibilidad exista aunque unos creemos en que la bajada de impuestos crea riqueza y otros no", ha manifestado Crespo, quien ha reclamado sensibilidad al Gobierno central con el campo andaluz, "porque en este año la necesita más que nunca".

De otro lado, la consejera se ha referido también a los expedientes medioambientales que se encuentran sin resolver en la provincia de Almería, "más de 500" y con una media de paralización de cinco años, lo que habría supuesto 11.300 empleos potenciales en esta provincia.

"No es que nosotros queramos dar el sí generalizado a proyectos, pero el no contestar ni sí ni no supone una inseguridad jurídica y paraliza la actividad económica", ha advertido Crespo, quien ha destacado que el Ejecutivo andaluz ha puesto en marcha "un plan de reactivación con más personal".