"España llega a las municipales siendo socialmente más decente"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha resaltado que España llega a las elecciones municipales siendo "socialmente más decente" después de los comicios generales del 28 de abril en la que los españoles escogieron la opción que representa el partido socialista.



Durante su intervención en el acto de inicio de campaña de las elecciones municipales en la capital onubense junto a su alcalde y candidato a la reelección, Gabriel Cruz, Díaz ha indicado que "llegamos a las municipales con el orgullo de sentirnos españoles porque España el 28 de abril dio una lección cuando fue a votar para que no nos arrebataran el futuro del país, paró a una derecha egoísta y cruel con el peor rostros de la historia de la democracia".



También lo hacemos satisfechos de ser andaluces porque "los andaluces en sólo cien días vieron las patitas al lobo y dijeron que lo que había aquí no era el Gobierno del cambio, sino el del descambio y la involución y que no sólo no querían eso para su región, sino que no querían para el resto de España".



"Tuvo que haber un 2 de diciembre para que este país despertara, Andalucía se levantara y dijera esto no es lo queremos para España; nunca tanto dolor que sentimos cuando nos arrebataron un gobierno tras ganar elecciones, apoyados por la extrema derecha, ha servido tanto para hacer un país socialmente más decente", ha dicho.



También ha indicado que está orgullosa de ser socialista porque la gente hace dos semanas pensó "si no es este el país que quiero, sólo hay una opción, el PSOE, el partido que durante más 100 años ha sido el que ha defendido los intereses de los ciudadanos, el partido de la gente".



Dicho esto, considera que el 26 de mayo hay que "rematar la faena"; "el 28 de abril la gente cogía la papeleta que apostaba por la educación y la sanidad pública, por la Dependencia o la Memoria Histórica, optaron por votar a quien le garantiza todo ello".



Dentro de unos años, ha apuntado, habrá quien piense "qué paso el 28 de abril en este país, por qué se paró en España a la extrema derecha y en otros lugares no, pues fue así porque hay una generación viva que vivió la Transición, porque aún están los abuelos y padres que recordaron esa España en blanco y negro en la que lucharon mucho por la libertad y la democracia".



"Hoy están vivos, pero dentro de 40 años sus hijos y nietos han de saber qué ha pasado para que ese fantasma de la extrema derecha no vuelva a pasar; es por eso, porque están vivos por lo que ha pasado lo que ha pasado, y este país, decente, volvió a votar por la igualdad y la libertad", ha dicho.



Se ha mostrado convencida de que "sí rematamos la faena, si no nos relajamos, los ayuntamientos ayudarán, igual que hace 40 años lo hicieron a anclar la democracia, a que este país consolide su futuro".



Sobre Cruz ha precisado que es "muy humano, una persona de verdad, de ley, socialista, inteligente, que tiene a Huelva en la cabeza y que sabe como tiene que situarla en el mapa y que hable de tú a tú a cualquier rincón de españa, un grandísimo alcalde".