Adelante Andalucía ofrece "el discurso de la esperanza"

La portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha subrayado que esta formación ofrece "el discurso de la esperanza, de una nueva forma de hacer política, del cambio político" ante las próximas elecciones municipales y europeas.



Ángela Aguilera y el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, han acompañado el inicio de campaña electoral del alcalde de Cádiz y candidato de Adelante Cádiz, José María González, "Kichi".



En su intervención, Aguilera ha insistido en que la confluencia de izquierdas "no puede quedarse en ser sólo un muro de contención", porque "no sirve sólo el discurso del no pasarán".



"El día que Kichi levantó el bastón de mando en el Ayuntamiento de Cádiz, volvía a decir que Cádiz volvía a ser del pueblo gaditano. En esa conjura, en ese compromiso y en esa esperanza se ha gobernado Cádiz durante cuatro años, no sin dificultades, pero sí con mucho entusiasmo y mucha humanidad", ha aseverado.



Por su parte, Maíllo, ha apostado por "abrir la puerta de la esperanza" ante "la resignación" y "reivindicar ciudades sostenibles y profundamente humanas y construir una Europa desde proyectos locales de ciudadanía, y de gente, no de élites financieras que se dedican a construir muros de intolerancia".



El candidato a revalidar la alcaldía de Cádiz, José María González ha emplazado a los gaditanos a "llevar a cabo una campaña ilusionante, con fuerza, con proyecto y con tres tareas fundamentales: que nadie se quede en casa el 26 de mayo y que todo el mundo vaya a votar; transmitir el mensaje de que sí se podía; y que VOX no saque ni un concejal, que el fascismo vuelva a las catacumbas, que es el sitio que les corresponde".



"Alegría, ilusión, fuerza e inteligencia para volver a ofrecer el 26 de mayo el bastón de Salvochea a todos los gaditanos y las gaditanas. A por todo para todos. Sí se puede. Adelante", ha señalado para finalizar.