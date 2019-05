Bendodo espera una pronta respuesta para la renovación de la RTVA

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha dicho que espera que "como máximo" en dos semanas el Gobierno andaluz tenga respuesta de los demás grupos para que haya consenso en renovar los órganos de extracción parlamentaria como la RTVA.



Bendodo ha asegurado que trabajarán "hasta la extenuación" para alcanzar un consenso sobre la renovación de esos órganos, si bien ha avisado de que, si no se logra, recurrirán al decreto, que es "perfectamente legal".



El también titular de Administración Pública e Interior ha hecho estas declaraciones al ser preguntado sobre las negociaciones de los órganos de extracción parlamentaria y el modelo que defiende para Canal Sur durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía".



"Nosotros queremos consenso", ha insistido Bendodo, quien ha añadido que si "es el único camino que nos dejan", la renovación se hará por "la otra vía".



Tras calificar de "necesaria y urgente" la renovación de los órganos de la RTVA, Consejo Audiovisual, Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo, ha recordado que alguno de ellos como el consejo de administración de la radio televisión pública andaluza lleva "ocho años en funciones".



Bendodo (PP) espera que la campaña electoral no sea un obstáculo en esta negociación, que abarca la renovación de todos los citados órganos, y se pueda alcanzar un acuerdo en dos semanas, aunque "se puede pensar en una semana más, pero no mucho más", ha referido.



En cuanto al modelo de Canal Sur, se ha mostrado partidario de dejarlo "en manos no de políticos, sino de profesionales", y ha agregado que "cuando hay un presidente de la RTVA y un director general, tienen que ser ellos los que trabajen en un nuevo modelo", que sea "abierto y representativo" y que "suba la audiencia".



Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha manifestado que no hay "justificación política para que no salga por consenso" esta renovación, puesto que "ni PP ni Ciudadanos han impuesto ningún nombre" para estos órganos.



Ha apuntado que en el consejo de administración de la RTVA se incluye, a propuesta de Adelante Andalucía, un representante de los trabajadores porque así lo establece el Estatuto de Andalucía.



Para Marín, es "indecente" que el consejo de la RTVA no se haya renovado porque en la pasada legislatura tenía que haberse llevado a cabo este cambio "por ley", al igual que en el Consejo Audiovisual o la Cámara de Cuentas, y ha recalcado: "o es un capricho, hay que cumplir las leyes".



Por otro lado, Bendodo ha sido preguntado en el foro hasta qué punto puede condicionar Vox los presupuestos de 2019, y éste ha manifestado que la "oferta de diálogo" del Gobierno "no se limita" a esta formación, sino que se amplía a Adelante Andalucía y PSOE porque quieren que sean unas cuentas "de consenso".



Bendodo ha pronosticado que los presupuestos llegarán al Parlamento a primeros de junio y que la semana que viene el Ejecutivo podrá dar las "líneas básicas".