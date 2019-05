Incertidumbre en Tailandia tras publicarse resultados electorales

Tailandia continúa sumida en la incertidumbre política después de que hoy, mes y medio después de las elecciones del 24 de marzo, se publicaran oficialmente los resultados que muestran que ni la oposición antijunta ni los partidos promilitares controlarán el Congreso.



La coalición de partidos antijunta tailandeses que se unieron para bloquear un gobierno del general golpista y actual primer ministro, Prayut Chan-ocha, no consiguió la mayoría absoluta de escaños en el Congreso, de acuerdo con los resultados de los comicios del pasado 24 de marzo, que la Comisión Electoral hizo públicos hoy.



Estos datos oficiales se divulgan días después de la coronación del rey Vajiralongkorn, que se celebró entre el 4 y el 6 de mayo, siguiendo los designios del Ejecutivo, que ya anunció poco después de los comicios que el plan de su administración era que "la formación del gobierno se produzca tras las ceremonias reales".



El retraso de más de un mes de la publicación oficial de los resultados se debe, además, a que la Comisión Electoral (CE) aún no había decidido el método para asignar los 500 escaños de la cámara baja del Parlamento cuando tuvieron lugar los comicios, lo que ha sido motivo de protestas.



Siete partidos, encabezados por el Puea Thai, la formación con más escaños, aunaron fuerzas tres días después de los comicios, los primeros desde el golpe de Estado de 2014, con el objetivo de constituir una coalición que votase a un primer ministro, pero entre todos solo suman 245 de los 500 escaños de la cámara baja, conforme al procedimiento finalmente empleado por la CE.



El Puea Thai obtuvo 136 escaños y el Palang Pracharat afín a los militares quedó en segundo lugar con 115 diputados, pese a ser el ganador en número de votos, mientras que el partido progresista emergente, y gran sorpresa de los comicios, Anakot Mai ("Nuevo Futuro") debuta en el Parlamento con 80 asientos y el resto de la cámara baja se divide entre veinticuatro fuerzas más.



En su día, los partidos de la coalición antijunta calcularon que sumarían 255 escaños, mayoría absoluta suficiente para controlar el Congreso, aunque no necesariamente lo bastante fuerte como para designar al próximo primer ministro, debido al sistema constitucional diseñado por la junta militar golpista que entró en vigor hace dos años.



Según la Constitución de 2017, los 250 senadores que conforman la cámara alta, y que también participan en la elección del primer ministro, han de ser designados directamente por una comisión del actual Gobierno, que hará públicos los nombramientos este viernes, y que se espera que se decanten por votar al golpista Prayut Chan-ocha.



Aunque las fuerzas afines al Ejército y al primer ministro Prayut cuentan con escaños suficientes en el Parlamento para votar al nuevo Gobierno, necesitarán una amplia coalición de hasta veinte partidos para poder legislar en el Congreso.



El general Prayut lideró en 2014 un golpe de Estado contra un gabinete del Puea Thai, partido afín al controvertido ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que fue defenestrado en 2006 y se halla en el exilio desde 2008 para evitar ser encarcelado por abuso de poder.



Las formaciones políticas afines a Thaksin han ganado todos los comicios celebrados desde 2001 gracias a sus políticas sociales, pero a las que se opone la élite de Bangkok.



El Tribunal Constitucional ya disolvió el 7 de marzo el Partido Thai Raksa Chart, como el Puea Thai afín al clan Shinawatra, por haber tratado de presentar como candidata a la hermana mayor del rey Vajiralongkorn, en un país en el que la monarquía se halla tradicionalmente "por encima de la política".



El otro gran partido de la coalición antijunta, el Anakot Mai, que fue fundado en marzo de 2018 y se posicionó desde el principio en contra de la junta militar y la intromisión en política del estamento militar, se enfrenta a varios procesos judiciales que podrían llevar a penas de cárcel para sus tres líderes e incluso a su disolución.