La embajada de EEUU amenaza con "consecuencias" a Maduro

La embajada virtual de Estados Unidos en Caracas amenazó este miércoles con que "habrá consecuencias" si las autoridades venezolanas no liberan al vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, de cuyo arresto culpa al presidente del país y a "sus cómplices".



"La detención arbitraria del diputado Édgar Zambrano por las fuerzas de seguridad opresoras de Maduro en Venezuela es ilegal e inexcusable. Maduro y sus cómplices son los responsables directos de la seguridad de Zambrano. Si no es liberado de inmediato, habrá consecuencias", escribió en Twitter la embajada virtual.



Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron a Zambrano, cuya inmunidad parlamentaria fue levantada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) después de haber apoyado el fallido levantamiento militar contra el Gobierno.



"Fuimos sorprendidos por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), al negarnos a salir de nuestro vehículo; utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide (sede del organismo)", dijo Zambrano en Twitter.



Minutos antes, el diputado, militante del partido Acción Democrática (AD, socialdemócratas), había alertado de que se encontraba en su vehículo y que estaba rodeado por funcionarios del Sebin.



Tras el arresto de Zambrano, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, acusó al Gobierno de Maduro de pretender desintegrar el Legislativo tras el levantamiento de la inmunidad de siete diputados.



"Alerto a Venezuela y a la comunidad internacional sobre la pretensión del régimen usurpador de desintegrar el Parlamento nacional, a través de ataques" llevados a cabo "por los ilegítimos Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Asamblea Nacional Constituyente (ANC)", dijo Guaidó en un comunicado.



Por su parte, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, insinuó que tres diputados más serán detenidos en las próximas horas, tras el arresto del vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, que estuvo presente en el levantamiento militar del pasado 30 de abril, liderado por Guaidó.



Estados Unidos no cuenta con embajada en Venezuela desde el pasado marzo, cuando el país norteamericano anunció la suspensión temporal de operaciones en Caracas y el retiro de personal diplomático.



Desde entonces, la cuenta de Twitter de la representación diplomática pasó a denominarse Embajada Virtual de EE.UU., Venezuela, desde la cual amenazó este miércoles con "consecuencias" si no liberan a Zambrano.