El Gobierno británico confirma su participación en las europeas

El Gobierno británico confirmó este martes que el Reino Unido participará el próximo 23 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo (UE).



Así lo anunció el número dos del Ejecutivo, David Lidington, después de que el equipo de la primera ministra, la conservadora Theresa May, constatara que "no queda tiempo suficiente" para que el Parlamento de Westminster ratifique el acuerdo del "brexit".



Esa era la única posibilidad de que el país no celebrara estos comicios, en los que finalmente los británicos tendrán que elegir los 73 eurodiputados que les representarán en el bloque comunitario hasta que se materialice la ruptura con la Unión Europea (UE), prevista para el 31 de octubre.



Aunque la participación del Reino Unido en estas elecciones se daba ya prácticamente por hecha, no ha sido hasta hoy, poco más de dos semanas antes, cuando lo ha confirmado un miembro del Gabinete de May.



De momento, los conservadores no han presentado su campaña para concurrir a estos comicios porque, como afirmó a finales del mes pasado el presidente de los "tories", Brandon Lewis, su prioridad era evitar las elecciones con la ratificación del pacto.



Por el contrario, otros partidos como los liberaldemócratas -grandes vencedores en las elecciones locales inglesas de la semana pasada al ganar 704 escaños más que en 2015- y los anti "brexit" de Change UK lanzaron hace días sus campañas para concurrir a esta cita electoral.



Según un informe presentado hoy por el grupo de investigación "The UK in a changing Europe (El Reino Unido en una Europa cambiante)", esta votación servirá para testar cómo se encuentran los británicos respecto al "brexit".



De acuerdo con su estudio, los partidarios de la permanencia o de una salida suave del bloque comunitario recibirían el 52 % de los votos y los partidos que apoyan un "brexit" duro el 47 %.



Los británicos votarán el próximo jueves 23 de mayo junto con los holandeses, mientras que el resto de países lo irán haciendo entre el viernes (Irlanda), el sábado (Letonia, República Checa y Eslovaquia) y el domingo (los restantes).