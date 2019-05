Tiroteo en escuela de Colorado deja un muerto y ocho heridos

Un tiroteo en una escuela de Denver, Colorado (EE.UU.), dejó este martes un estudiante muerto y ocho personas heridas en un incidente por el que dos sospechosos fueron detenidos y un tercero está prófugo, según las autoridades locales.



Alguaciles del Condado Douglas, en el sur de Denver, junto con policías y personal de emergencia de jurisdicciones cercanas, respondieron poco después de las 14:00 hora local (20.00 GMT), a un aviso que alertaba de un tiroteo en una escuela secundaria de la zona.



Los hechos ocurrieron en la escuela STEM, en el área conocida como Highlands Ranch.



El alguacil Tony Spurlock, del Condado Douglas, confirmó que hay "por lo menos un muerto" por el tiroteo y que cinco de los heridos están graves.



Spurlock detalló que los policías "forcejearon" con los atacantes hasta reducirlos y subrayó que las identidades de los sospechosos no se darían a conocer "por ser parte de las investigaciones".



Las autoridades lograron "retener" en el estacionamiento uno de los vehículos usados por los sospechosos.



"Es un evento terrible, algo que nadie quiere que suceda en su comunidad. Pero vamos a llegar al fondo hasta descubrir cómo y qué ocurrió", enfatizó Spurlock.



"Tengo que creer que la rápida respuesta de los oficiales que entraron a la escuela salvó vidas", afirmó.



Dos sospechosos, únicamente identificados como un hombre adulto y un hombre joven, fueron detenidos. Las autoridades creen que ambos eran estudiantes de la escuela. Según los informes preliminares, ninguno de los sospechosos resultó herido.



Según había dicho anteriormente en una rueda de prensa Holly Nicholson Kluth, subalguacil del Condado Douglas, hubo algún tipo de altercado cuando los atacantes ingresaron a la escuela.



La subalguacil indicó que los heridos fueron "transportados a hospitales de la zona".



Además, dijo que se desconoce si hubo alguna denuncia anterior o algún aviso alertando del ataque, pero afirmó que "alguno de los estudiantes debe saber algo", por lo que pidió que "los que sepan algo, lo digan".



Nicholson Kluth explicó que, en este caso, se implementó el protocolo que fue evolucionando a partir de la masacre en la Escuela Columbine, también al sur de Denver, donde el 20 de abril de 1999 dos estudiantes mataron a 12 alumnos y a un maestro antes de suicidarse.



"La respuesta fue inmediata por parte de oficiales asignados a escuelas y de oficiales en patrulla. Cuando los oficiales llegaron, todavía escucharon disparos y creemos que se les disparó a ellos", anotó Nicholson Kluth.



"He estado aquí por 30 años. He visto muchas cosas. Pero esta comunidad es tranquila. Esto es inusual para nosotros", agregó la subalguacil.



"Múltiples agencias del orden respondieron conjuntamente y recorren todavía el edificio hasta estar seguros de que ya no hay sospechosos activos", explicó la subalguacil, indicando que un escuadrón especializado aún no ha concluido con esa tarea.



En este caso, a los niños del jardín de infantes se les dijo, aprovechando la situación climática sobre Denver, que no podían salir de su escuela "por la tormenta eléctrica".



Todas las escuelas de la zona (entre 25 y 30) y otras de distritos cercanos están en estado de alerta, o "perímetro asegurado". La mayoría de esos centros cancelaron sus actividades vespertinas y nocturnas.



Por su parte, el gobernador de Colorado, Jared Polis, envió un comunicado a raíz del tiroteo.



"Estamos poniendo a disposición todos nuestros recursos de seguridad pública para ayudar al Departamento del Sheriff del Condado de Douglas en su esfuerzo por asegurar el sitio y evacuar a los estudiantes. Estamos monitoreando la situación en tiempo real. El corazón de todo Colorado está con las víctimas y sus familias ", dijo Polis.



La STEM es un plantel que va desde jardín de infantes al grado 12. Tiene más de 1.850 estudiantes y está enfocado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.



El pasado 30 de abril otro tiroteo dejó al menos dos personas muertas y otras cuatro heridas en el campus de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) en Charlotte, según informaron entonces las autoridades del país, que ha visto en los últimos años el incremento de estos hechos en centros educativos.