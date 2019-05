El Papa revela que no hay acuerdo sobre la creación de diaconisas

El Papa ha revelado que la comisión de estudio que instituyó hace dos años para valorar la posible creación de la figura de diaconisas en la Iglesia católica todavía no ha llegado a un acuerdo y que siguen estudiando el tema.

"No tengo miedo al estudio, pero hasta este momento no va", ha clarificado en respuesta a los periodistas que le acompañaban en el avión de regreso a Roma después de su viaje a Bulgaria y Macedonia.

Así, ha explicado que los miembros de la comisión "siguen estudiando" y se ha hecho un "buen trabajo" porque se ha llegado hasta un "cierto punto común" que puede servir como "aliciente" para "seguir adelante, estudiar y dar una respuesta definitiva sobre si sí o no, según las características de la época".

El Pontífice se reunirá en los próximos días con la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), que solicitó la comisión para estudiar el papel de las mujeres diaconisas.

Según ha señalado el portal de noticias del Vaticano Vatican News, el Francisco ha destacado sobre el diaconado femenino que hay un modo de concebirlo "no con la misma visión del diaconado masculino". En este sentido, ha especificado que las fórmulas de ordenación diaconal encontradas hasta ahora, según la comisión, "no son las mismas para la ordenación del diácono masculino y se parecen más a la que hoy sería la bendición abacial de una abadesa". Finalmente, ha señalado que si bien había diaconisas en el pasado, "no está claro" que hubiese ordenación sacramental. "No hay certeza de que fuese una ordenación con la misma forma y la misma finalidad de la ordenación masculina", ha explicado.

El Papa también ha dicho que se está estudiando por qué el sacerdocio femenino no se dio en la antigüedad en el cristianismo tras ser preguntado sobre los resultados de la comisión que investiga el ministerio de las mujeres en los primeros años de la Iglesia.

"El sacerdocio femenino en el culto pagano estaba a la orden del día. Entonces ¿cómo se entiende que existiendo este sacerdocio femenino pagano con las mujeres no se diese en el cristianismo? Esto es lo que se está estudiando, pero hemos llegado a un punto y ahora cada uno de los miembros está estudiando según su tesis. Esto es bueno. Varietas delectat.", ha dicho el Papa.