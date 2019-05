Antología con los pilares de la poesía de Alcántara y un poema inédito

La antología "Llave de los recuerdos" reúne los pilares de la poesía de Manuel Alcántara, quien participó en la selección de los textos incluidos, e incorpora un postrero poema inédito, titulado "El tiempo", que dedicó a su amigo el cineasta José Luis Garci.



Este libro, que ha sido presentado este martes en Málaga, ha sido editado por la Fundación Unicaja, que rinde así homenaje al poeta y articulista fallecido a los 91 años el pasado 17 de abril, que fue patrono de esta institución.



Francisco Ruiz Noguera, profesor de la Universidad de Málaga y responsable de la edición, ha explicado en la presentación que en la antología están "los tres pilares fundamentales en la obra de Alcántara, que son conocimiento, comunicación y temporalidad".



Ha recordado que Alcántara se dio a conocer como poeta a mediados de los años 50, y se le ha adscrito a la llamada Generación del 50, con la publicación de "Manera de silencio" en 1955, "en un momento en el que el debate fundamental en España era si la poesía era conocimiento o comunicación, lo que de alguna forma enfrentaba al grupo de Madrid con el de Barcelona".



Están todos sus libros representados y "la estética y la poética" de un Alcántara que "se sentía fundamentalmente poeta, algo que se ve también en su obra periodística, porque sus artículos tienen un ritmo sintáctico extraordinario, que es el ritmo de la poesía, gracias a su conciencia profunda del lenguaje".



Su poesía está "marcada por el existencialismo, una seña de identidad de la poesía del 50, que en Alcántara está claramente ligada a la tradición española del 'tiempo huye' del Barroco y de Quevedo", según Ruiz Noguera.



A la presentación de la antología ha asistido Lola Alcántara, hija del poeta, quien ha desvelado que "sospecha" que, además del poema inédito que incluye este volumen, existe todo un libro inédito que hace años le dijo que estaba escribiendo.



"El título es 'Últimas consecuencias', pero no aparece por ningún sitio, y no sé en qué estado se encuentra y en qué cajón lo habrá escondido. Desconfiaba de las antologías póstumas, porque decía que a veces publicaban una estupidez que le había escrito a su novia con 15 años y que ahora le daría vergüenza", ha añadido Lola.



En ese poema inédito dedicado a Garci se observa que el poeta malagueño era consciente de estar viviendo sus últimos momentos.



"Yo no sé qué voy a hacer cuando se me vaya el tiempo y no pueda irme con él. Tengo los días contados y él ha perdido la cuenta del futuro y del pasado (...) No sé qué va a ser de mí el día que yo me vaya y él no se quiera venir", escribió Alcántara.

"Yo no sé qué voy a hacer cuando se me vaya el tiempo y no pueda irme con él. Tengo los días contados y él ha perdido la cuenta del futuro y del pasado (...) No sé qué va a ser de mí el día que yo me vaya y él no se quiera venir"

Nacido en 1928 y fallecido el pasado 17 de abril de 2019, Manuel Alcántara es autor de una amplísima y laureada obra periodística, con más de 16.000 columnas publicadas y premios tan importantes como el González Ruano, el Mariano de Cavia o el Premio Unicaja de Artículos Periodísticos.

A su intensa actividad en los medios de comunicación suma una trayectoria poética integrada por títulos como 'Manera de silencio', 'El embarcadero', 'Plaza mayor' y 'Ciudad de entonces', este último, galardonado en 1962 con el Premio Nacional de Literatura.

Primera firma de los diarios del grupo Vocento, donde publicaba diariamente, Manuel Alcántara tuvo un recorrido en los medios de más de medio siglo, con colaboraciones que incluyen cabeceras como Pueblo, Ya o Arriba.

El escritor era además Hijo Predilecto de Málaga y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Málaga, patrono de la Fundación Unicaja, así como autor de las antologías de artículos 'Fondo perdido', 'Vuelta de hoja' y 'Málaga nuestra'.