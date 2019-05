La Junta: Andalucía perdió 6.570 millones de inversión privada

La Junta de Andalucía ha denunciado este martes que la comunidad autónoma ha perdido 6.570 millones de euros de inversión privada en los últimos años que habrían creado 92.000 empleos por el "colapso administrativo" provocado por la "apatía, dejadez e incapacidad" del anterior gobierno del PSOE-A, que llegó a acumular hasta 4.367 expedientes sin resolver únicamente en la Consejería de Medio Ambiente, algunos con más de diez años de antigüedad.

Así lo han asegurado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que han censurado la "falta de responsabilidad" de los socialistas en la "gestión del dinero público" de la Junta.

Bendodo ha detallado que los proyectos perdidos por este "colapso administrativo" afectan a las ocho provincias andaluzas como consecuencia de que la Junta no contestaba "ni sí ni no" a los empresarios interesados "y los temas acababan muriendo porque no se les atendía" y ahora la prioridad del "gobierno del cambio" es "recuperar" esas inversiones y que "se queden en Andalucía" los promotores "que aún no se hayan ido".

En su opinión, Andalucía debe ser la mejor tierra "para vivir y para visitar pero también para invertir" porque la pérdida de inversión privada se traduce en una importante "cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que no se han creado". Bendodo ha subrayado que los anteriores gestores de la Junta no entendían que "los empleos los crean los empresarios, no los partidos ni las administraciones, que tienen la obligación de poner el canal y los medios para facilitar la actividad empresarial".