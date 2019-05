China acudirá a la negociación comercial con EEUU el 9 y 10 de mayo

El viceprimer ministro chino, Liu He, participará el 9 y 10 de mayo en una nueva ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos en Washington pese a las fricciones de los últimos días, anunció hoy el Ministerio de Comercio chino.



El inesperado anuncio el lunes del presidente de EEUU, Donald Trump, de que aplicaría nuevos aranceles a las importaciones de productos chinos había levantado la incertidumbre sobre la participación china en las nuevas conversaciones en Washington.



Fuentes gubernamentales chinas habían dejado entrever que estaban estudiando su asistencia, aunque el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Geng Shuang afirmó que la delegación del gigante asiático acudiría, pero no especificó fecha.



Así, el Ministerio de Comercio de China confirmó que Liu viajará finalmente a Washington el 9 y 10 de mayo para participar en la undécima ronda de tratos comerciales junto con el representante de Comercio Exterior de EEUU, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro de ese país, Steven Mnuchin.



El lunes, China respondió con tibieza a la subida de aranceles anunciada por Trump y, en lugar de contraatacar como en otras ocasiones, se limitó a confirmar que una delegación viajaría a Estados Unidos para continuar con las negociaciones.



Preguntado por los periodistas en la rueda de prensa diaria, Geng respondió que la delegación china seguía "preparando el viaje".



Horas antes de las declaraciones de Geng, el diario independiente South China Morning Post y algunos otros medios económicos habían indicado, en base a fuentes oficiales, que China estaba estudiando retrasar o cancelar las negociaciones comerciales en las que iba a participar una delegación del país esta semana en Washington.



Geng se limitó a señalar que espera que ambos países sigan trabajando juntos para un acuerdo "en beneficio mutuo", y "también en interés de Estados Unidos y de la comunidad internacional".



La semana pasada se celebró en Pekín otra ronda de negociaciones encabezada por Mnuchin, quien declaró que las conversaciones habían sido "muy productivas", por lo que todo parecía indicar que tras el viaje a Washington de la delegación china encabezada por Liu iba a poder firmarse un acuerdo definitivo.



Sin embargo, el anuncio de Trump enturbió las negociaciones y provocó una debacle en los mercados de valores chinos, que se desplomaron el lunes.



Trump aseguró a través de la red social Twitter que las negociaciones para llegar a un acuerdo continuaban avanzando, pero que lo hacían "demasiado lento".



El mandatario estadounidense advirtió a finales del año pasado de que, si no alcanzaba un acuerdo con China antes del 1 de marzo, elevaría del 10 % actual al 25 % los aranceles que aplica a las importaciones del gigante asiático por valor de 200.000 millones de dólares.



Sin embargo, finalmente optó por prorrogar este plazo para dar margen a las negociaciones que mantienen ambos países desde que el pasado 1 de diciembre, en el marco de la cumbre del G-20 en Buenos Aires, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, acordaran una tregua para tratar de solucionar la guerra arancelaria que comenzó hace ya un año.