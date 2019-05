La Junta suaviza su rechazo a la subasta de medicamentos

Cuestión de verlo y estudiarlo. La reacción de la Junta no ha sido especialmente dramática tras anunciarse que el Gobierno central va a apostar por un modelo de subasta de medicamentos justo cuando Andalucía lo iba a abandonar, con la intención de sumarse a una compra centralizada que ahora el Ministerio de Sanidad dejaría de lado. Y no sólo no ha habido dramatismo, sino que ha suavizado su visceral rechazo a la subasta y no cierra ninguna puerta.

La postura oficial la fijaba el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, hasta ahora muy combativo contra la subasta de fármacos que en Andalucía se aplica desde 2012. A su juicio, lo importante no es tanto el modelo como el que no haya comunidades autónomas que vayan por su cuenta, como ahora hace Andalucía. “No veo bien que cada comunidad autónoma haga de su capa un sayo”, resumía de manera gráfica.

¿Que el Ministerio de Sanidad quiere ir a una subasta? Pues “que lo plantee” en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud “y le daremos el visto bueno o no, pero que hagan la propuesta”. Eso sí, ha recordado que el precio de un medicamento al final lo pone el Gobierno central, y que en la práctica ya existe una especie de “subasta continua” merced a la ley de precios de referencia: “conforme va bajando el precio de un genérico todos los demás tienen que ir adecuándose a ese precio”.

Para Aguirre, la subasta ha provocado “falta de accesibilidad en igualdad de condiciones al resto de comunidades autónomas y desabastecimiento” con respecto a otras regiones. Y eso lo achaca sobre todo a que Andalucía ha caminado sola con este sistema, de ahí que su idea sea eliminarlo (estaría vigente hasta que expiren los contratos firmados con las farmacéuticas) para adherirse a la compra centralizada que gestiona el Ministerio y en la que participan todas las comunidades menos Cataluña, Navarra y País Vasco, además de Andalucía, claro está.

Frente a este no cerrar puertas del consejero, muy crítico hasta la fecha con la subasta de medicamentos, el PP andaluz era mucho más contundente y así su secretaria general, Loles López, señalaba que Pedro Sánchez “sigue el mismo camino que cogió Susana Díaz de cargarse la sanidad pública”. Desde el PSOE-A, su responsable en temas de Salud, Jesús María Ruiz, achacaba esta suavización de la postura de la Consejería a que eliminar la subasta va a tener un sobrecoste económico muy importante para Andalucía.

Va para largo

Y a todo esto, ¿qué plazos baraja el Ministerio de Sanidad para cambiar de modelo? Pues no hay fechas, porque lo que se apunta es que la propuesta es una de las recomendaciones que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha hecho al Ministerio de Hacienda y que, junto a otras medidas, “se estudiarán con todo detalle”. Es decir, que la cosa va para largo.