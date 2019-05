Consejos para viajar a Estados Unidos este verano

El verano está a la vuelta de la esquina y ya son muchos los que han decidido "cruzar el charco" para disfrutar de unas vacaciones en Estados Unidos. Sin embargo, hay que decirlo: viajar a Estados Unidos conlleva cumplir una serie de requisitos, así como viajar con determinada documentación.

Para obtener toda la información necesaria, hemos preparado esta miniguía con consejos para viajar a USA ideal para los viajeros que van a visitar Estados Unidos por primera vez.

Estados Unidos, ¿un buen destino de viaje?

Una de las naciones más grandes del mundo, conformada por 50 estados soberanos y un entorno multicultural inigualable que procede de inmigrantes de todas las partes del globo terrestre. Así es Estados Unidos, uno de los destinos que cada vez eligen más españoles para sus vacaciones de verano, a pesar de las restricciones de entrada al país.

Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Miami, Orlando, Chicago, San Diego, Boston, Hawái, el Gran Cañón del Colorado... Una vez que se toma la decisión de viajar a Estados Unidos hay que tomar una segunda decisión: qué lugares visitar. Y ahí viene el problema porque hay lugares para todos: para los turistas más culturales, para los amantes del cine, para los que prefieren naturaleza e incluso para los niños (Disneyland)

Además de ciudades populares, playas y actividades para todos los gustos, Estados Unidos es territorio perfecto para explorar y conocer nuevas culturas y costumbres, así como un buen sitio para practicar inglés americano. De hecho, muchos estudiantes eligen Estados Unidos para estudiar inglés en verano.

Estados Unidos es un destino seguro pero, como sucede con otras localizaciones, hay zonas y zonas. Es conveniente revisar un mapa e informarse acerca de qué zonas de Estados Unidos es mejor evitar siendo turista. Además, al ser un gran viaje que implica un trayecto largo con muchas horas de avión, es recomendable contar con un buen seguro de viaje para Estados Unidos. De hecho, hay muchas compañías aseguradoras que ofrecen un seguro de viaje con seguro médico, específico para USA, así que no está de más informarse para viajar seguro y acertar con la elección de la compañía.

Requisitos para viajar a Estados Unidos

Una desventaja de elegir USA como destino de vacaciones es que tendrás que comenzar los preparativos de tu viaje mucho antes que si eligieras cualquier destino europeo. Es muy importante prestar especial atención a la documentación necesaria para entrar en Estados Unidos para evitar ser deportado/a.

Entre la documentación obligatoria que te solicitarán está el pasaporte. Con este documento puedes viajar por Estados Unidos durante 90 días.

Al pasaporte deberás añadir el ESTA (Electronic System for Travel Authorization), documento que no conseguirás si tienes antecedentes penales, alguna enfermedad contagiosa o si has sido deportado con anterioridad. Lo emite el DHS (Department of Homeland Security) y para conseguirlo, aparte de cumplir lo anterior, necesitarás estar en posesión de un billete de ida y vuelta, el pasaporte en vigor, los datos de alojamiento, una tarjeta de débido o crédito, rellenar un formulario y pagar unas tasas que rondan en la actualidad los 14 dólares. Se recomienda solicitar el ESTA con, al menos, 30 días de antelación, y realizar todos los trámites en la página web oficial.

El ESTA está disponible para los ciudadanos de hasta 38 países que forman parte del programa de Exención de Visa. Las personas que puedan solicitar el ESTA no necesitan obtener un visado para entrar en Estados Unidos. De hecho, son los ciudadanos de la gran mayoría de países de América Latina, como México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador, Venezuela o Uruguay, los que requieren un visado para poder entrar en el país norteamericano. Para obtenerlo deberán hacerlo a través de la Embajada.

Y es que el requisito esencial para entrar en Estados Unidos es precisamente este. Si tu viaje es de negocios, turístico, para fines médicos o vas a utilizar Estados Unidos como tránsito hacia otro país, necesitarás presentar el ESTA o la visa de turista B1/B2 regular.

Además, si vas a conducir en Estados Unidos necesitarás el permiso internacional que, en caso de ser español, puedes obtener en la DGT.

Consejos para tu primer viaje a Estados Unidos

Además de la documentación necesaria para entrar al país de forma legal, existen otra serie de consejos que deberías tener en cuenta antes de viajar a Estados Unidos.

Es importante que revises la lista de alimentos que puedes introducir y que puedes obtener en la Embajada. La carne no está permitida, pero sí puedes viajar con aceite y vino. Este tipo de información es fundamental para no tener problemas en las aduánas.

Además, como sucede cuando haces cualquier viaje fuera de España, es recomendable llevar dinero en efectivo y, en caso de ser necesario, sacar dinero en cajeros de Estados Unidos, pero en grandes cantidades. En cualquier caso, lo mejor para pagar siempre es la tarjeta bancaria Visa o Mastercard.

También es importante conocer algunas costumbres americanas para no hacer el ridículo, por ejemplo, en los restaurantes. Y es que las propinas son prácticamente obligatorias en Estados Unidos y vas a dar muy mala imagen si no la dejas. Ten en cuenta que son un complemento salarial para los trabajadores y que está en torno al 10-20% del ticket.

Otro dato que te interesa tiene que ver con los aparatos electrónicos. Tendrás que revisar el voltaje de tus aparatos porque, en muchos casos, resulta necesario llevar un transformador a 120 voltios. Además, necesitarás un adaptador de clavija porque no tienen los mismos enchufes que en España.

Respecto a Internet, tendrás que activar el roaming internacional con tu compañía de teléfono o solicitar una tarjeta SIM válida para Estados Unidos.

Por último, resulta recomendable incluirse el Registro de Viajeros que encontrarás en la página web del Ministerio de Exteriores y Cooperación. Así, las autoridades españolas podrán localizarte de forma fácil en caso de emergencia. Y ahora, ¡a planificar tu viaje a Estados Unidos!