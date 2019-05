Podemos Andalucía se opone a entrar en el gobierno de Sánchez

Podemos Andalucía propondrá al Consejo Ciudadano Estatal de la formación morada llegar a un acuerdo programático de legislatura con el PSOE, pero sin formar parte del futuro Gobierno de Pedro Sánchez, un acuerdo "a la portuguesa", frente a la posición del líder Podemos, Pablo Iglesias.



Unidas Podemos reúne este lunes al Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano de dirección, para fijar una postura en las negociaciones con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con quien su secretario general, Pablo Iglesias, se reúne mañana martes en La Moncloa.



En vísperas del encuentro, Podemos aumenta la presión a Sánchez para entrar en su futuro Gobierno y así lo va a reclamar con una estrategia que incluye condicionar los futuros pactos autonómicos a ese hipotético Ejecutivo de coalición.



Sin embargo, el partido en Andalucía, encabezado por Teresa Rodríguez, discrepa de esta estrategia, "no se fía" del PSOE y cree que la formación debe abrir un debate interno sobre la futura alianza con los socialistas y celebrar una consulta entre los inscritos.



El secretario Político de la formación Pablo Pérez Ganfornina, ha advertido en rueda de prensa de que en la última Asamblea Ciudadana de Vistalegre "no se aprobó ninguna" hoja de ruta que contemple la participación del Podemos en un cogobierno con el PSOE.



"Podemos nació con la esperanza de ser alternativa al bipartidismo, al PP, pero también al PSOE, y pensamos que para el ciclo político que viene necesitamos debatir y votar cuál es la estrategia sobre la alianza con el PSOE", ha esgrimido.



La formación morada andaluza defenderá, por tanto, que Unidas Podemos no forme parte del futuro gobierno de Pedro Sánchez y que se negocie un pacto "a la portuguesa", es decir, apoyar al Ejecutivo socialista a cambio de acuerdo programático de legislatura.



El dirigente andaluz no cree que con esta propuesta ponga a Pablo Iglesias en una situación debilidad ante la entrevista que mantendrá con el presidente en funciones.



En su opinión, "no podemos fiarnos" ni del PSOE ni de Pedro Sánchez, de los que ha dicho que "acumulan promesas incumplidas", entre las que ha citado que no hayan derogado la ley mordaza, la reforma laboral del PP o la modificación del artículo 135 de la Constitución.



Junto a estos argumentos, Podemos Andalucía considera que hay experiencias, tanto municipales como autonómicas, de acuerdos con los socialistas que "no invitan" a pactar un gobierno de coalición y sostiene que "al final es el PSOE" el que rentabiliza la situación.



"Queremos un acuerdo para frenar la derecha, pero también para cambiar las políticas y nuestra propuesta es una buena hoja de ruta para fiscalizar desde fuera y hacer que se retrate el gobierno de Sánchez. Si incumple, nosotros marcaremos la diferencia", ha subrayado.