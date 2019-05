Cortizo se impone por la mínima en las elecciones en Panamá

El candidato presidencial opositor Laurentino "Nito" Cortizo obtuvo este domingo un reñido triunfo en las elecciones generales de Panamá, e hizo un llamamiento a la unidad de todos en el país para llevar adelante la lucha anticorrupción y el relanzamiento de la economía que prometió.



Cortizo, un exministro con discurso nacionalista que se lanzó al ruedo con su Partido Revolucionario Democrático (PRD-socialdemócrata), fue declarado virtual presidente electo tras una jornada inédita por lo cerrado del resultado, con una diferencia de menos de 40.000 votos entre el primero y segundo lugar.



Las autoridades electorales tuvieron que posponer el anuncio hasta que la diferencia de votos por escrutar entre Cortizo y su principal contendiente, el también opositor Rómulo Roux, del partido Cambio Democrático (CD-liberal) "no incidiera" en el resultado, lo que finalmente ocurrió cerca de la medianoche del domingo.



Roux, que obtenía el 31 % de votos, dijo a Efe poco antes del anuncio del Tribunal Electoral que si los magistrados hablaban este domingo con Cortizo para informarle de que era el virtual ganador de la contienda "no vamos a reconocer el contenido de esa llamada".



"Vamos a esperar las actas físicas y, en base a eso, nosotros vamos a cumplir y a obedecer lo que digan las actas", dijo Roux, que destacó que "en la historia de Panamá jamás se había visto una elección con un margen tan pequeño, tan estrecho" y denunció "que han habido irregularidades" en el proceso, un extremo que rechazó el Tribunal Electoral.



Pero el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), fundador del CD y detenido preventivamente mientras es enjuiciado por supuesto espionaje político y peculado, reconoció el triunfo de Cortizo.



"Quiero felicitar a Nito y al PRD por su victoria extraoficial. Tienen una gran responsabilidad de volver a unir a los panameños y sacarnos del hueco que nos metió (el actual presidente Juan Carlos) Varela. Que Dios nos bendiga a Todos!", publicó Martinelli en Twitter.



En su discurso por la victoria, Cortizo hizo un llamado a la unidad del país para afrontar los grandes retos en materia de reforma institucional y relanzamiento de la economía, entre otros, que se presentarán a partir del próximo 1 de julio, cuando deberá iniciar el quinquenio 2019-2024.



"La victoria es nuestra (...) hoy ganó Panamá", expresó un eufórico Cortizo, que aseguró que está "preparado para asumir las riendas" del país junto a un equipo que cuenta con un joven "talentoso, preparado y comprometido con el país", en referencia su vicepresidente, Gabriel Carrizo.



Sobre las denuncias de Roux, el virtual gobernante electo las tildó de situación que "es parte de la democracia", y añadió que "afortunadamente" Panamá cuenta con un Tribunal Electoral que ha dado muestras de ser "muy equilibrado".



"Panameños, panameñas, acuéstense tranquilos, el derecho que tiene un partido político de presentar observaciones, discrepancias es un derecho producto de la democracia (...) estamos hablando de casi 40.000 votos de diferencia, casi dos veces (el aforo del estadio de fútbol) Rommel Fernández", zanjó Cortizo.



Casi todas las encuestas vaticinaron que la Presidencia de Panamá la disputarían Cortizo y Roux, aunque daban al primero un margen de al menos 10 puntos por encima. Solo un sondeo colocó a Roux a la cabeza con dos puntos más.



La virtual victoria de Cortizo confirmó lo que ha sido tradicional en la joven democracia de Panamá, con apenas tres décadas de vida: que la elección siempre la gana la oposición.



Pero este domingo fue inédita no solo la puja por la victoria, sino el resultado de las fuerzas independientes, alentadas durante la campaña por el lema "No a la reelección", especialmente dirigida a los diputados del Parlamento unicameral pero que además impactó a nivel presidencial.



El escrutinio coloca en tercer lugar al aspirante por libre postulación Ricardo Lombana con poco más del 19 % de los votos, lo que este abogado interpretó como un "mandato de casi 400.000 personas que han dicho que sí hay otro camino para Panamá".



"Seguiremos el camino rumbo al 2024 (...) ¡en el 2024 volveremos, volveremos!", expresó Lombana ante simpatizantes, ante los que se comprometió a hacer una "oposición constructiva pero inflexible frente a cualquier despilfarro, a cualquier escándalo" de corrupción.



El gran perdedor de la jornada fue José Blandón, el candidato del gobernante Partido Panameñista, que llegó cuarto con poco más del 10,4 % de los votos, un resultado que obliga a esa formación a una "revisión y renovación" de cara al próximo proceso electoral del 2024, según dijo el político.



Más de 2,7 millones de electores estaban llamados a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente, diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano (Parlacen), alcaldes, representantes de corregimiento y concejales.