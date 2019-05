Metallica dona 50.000 euros a dos ONG de Cádiz

Calor en la noche e Iguales en acción están de enhorabuena. Cada una de estas organizaciones sin ánimo de lucro gaditanas ha recibido 25.000 euros donados por la Fundación All Within My Hands, una entidad creada por los cuatro miembros de Metallica.

El proyecto lleva en marcha algo más de dos años y uno de sus puntos fuertes supone entregar generosas cantidades a organizaciones locales de las ciudades en los que toca la banda de thrash metal. Lo habitual es donar un euro por asistente al concierto de turno. Esta cifra no parece demasiado alta, pero hay que tener en cuenta la media de asistencia a los shows del cuarteto californiano, inmerso en una gira por grandes estadios. Sin ir más lejos, hace unos días se reunieron 68.000 fans para disfrutar de la descarga de la banda en Madrid, algo que se tradujo en 68.000 euros destinados a la Asociación Bokatas, que trabaja contra la exclusión social de las personas sin hogar.

Pero en el concierto de Barcelona se ha hecho una excepción, ya que la donación de la noche no se quedará en Cataluña, sino que viaja a Cádiz. En este caso, los 50.000 asistentes han facilitado una donación doble de 25.000 euros para sendas organizaciones sin ánimo de lucro gaditanas.

La propia Fundación explicó que "si compraste una entrada para el show de Metallica en Barcelona has ayudado a contribuir con dos meritorias organizaciones". "Calor en la noche apoyó a 1.365 personas sin horar el año pasado, entregando 27.544 comidas junto a ropa de abrigo y otras necesidades", detallan desde AWMH, dedicando palabras también para Iguales en acción, que "trabaja por el empoderamiento de personas que sufren una grave exclusión para acceder a una vivienda digna y para el emprendimiento social".

Tras recibir las ayudas, ambas asociaciones agradecieron el gesto a la banda. "¡Estamos que no nos lo creemos! Mil gracias a Metallica All Within My Hands Foundation por esa contribución de 25.000 € a nuestra asociación que, indudablemente, va a ayudar mucho a la labor que realizan nuestros voluntarios con las personas sin hogar de Cádiz. Y también a los compis de Calor en la noche otros 25.000€. Dos entidades de Cádiz Cádiz", comentan los responsables de Iguales en acción. Por su parte, Calor en la noche ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales: "GRACIAS METALLICA. Espectáculo asombroso y gente increíble. ¡Vuestra música es un faro de esperanza! GRACIAS por la solidaridad con las personas sin hogar".